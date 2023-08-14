限時7天爽喝！超商咖啡「買2送2」　寶可夢芒果霜淇淋只要49元

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出一系列限量咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

喝咖啡省荷包的機會來了！就有超商將推出限時7天「咖啡飲品優惠」，其中，夏天喝起來最消暑的水果冰磚咖啡下殺買2送2，絕對要把握機會買；不僅如此，超商新品「寶可夢芒果霜淇淋」也可享嚐鮮價49元。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出限量咖啡飲品優惠，8/15起至8/21止連續7天，品項有「精品小農水果冰磚檸靜時光／橙香陽光買2送2」、「蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵8杯440元」、「香鑽水果茶8杯400元」以及「優格好多青／珍珠椰果四季春8杯340元」。

另外，7-11限定門市開賣寶可夢「夏日芒芒」芒果風味霜淇淋，可選擇印有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝，即日起可享嚐鮮價49元；不僅如此，若在8月期間每周五六日（8/18-20、8/25-27）使用icash Pay支付霜淇淋，還可享同品項買1送1。

▲7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」，讓不少皮卡丘粉絲朝聖搶購。（圖／記者林育綾攝）

▲情人節限定愛心雪糕捲超Q。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供，下同）

七夕情人節也即將到來，金帛手製推出情人節限定「愛心雪糕捲」，蛋糕體特意選用草莓可可、原味2口味混搭，搭配水蜜桃生乳餡，還有以莓果製成的愛心果凍餡，大口咬下酸甜好吃，另一款「戀上草莓戚風蛋糕」，是草莓乳酪生乳餡層層堆疊草莓蛋糕體、草莓果凍，還結合原味生乳餡、莓果生乳餡，口感甜而不膩，通通超欠吃。

▲▼草莓戚風蛋糕口感酸甜綿密。