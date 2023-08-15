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11歲小將奪「寶可夢世界冠軍」遭酸能推甄？　天才駭客曝超賺內幕

▲台灣小將奪得世界冠軍。（圖／Pokémon YouTube channel）

▲台灣小將顏紹同奪得世界冠軍。（圖／Pokémon YouTube channel）

 記者施怡妏／綜合報導

《寶可夢》國際盛會「寶可夢世界錦標賽 2023」於日本橫濱舉辦，台灣11歲小選手「顏紹同」奪得卡牌遊戲兒童組（Junior組）冠軍，同時為台灣首位獲得「寶可夢卡牌類」世界冠軍選手，卻被網友酸「能拿來推甄嗎？」對此，有「台灣天才駭客」之稱的張啟元不忍反擊「收入比你們這些人高」。

卡牌遊戲兒童組（Junior 組）決賽於8月13日舉行，顏紹同冠軍戰面對巴西選手Gabriel Birges Torres展現壓制力，以直落二奪得世界冠軍。繼吳比2019年奪得「寶可夢電玩遊戲兒童組」世界大賽冠軍後，台灣小選手再次於國際舞台上發光發熱。

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不過，卻被網友酸「能拿來推甄嗎？」「這冠軍有什麼用嗎？」對此，張啟元在臉書發文，看到那個寶可夢世界冠軍的文真的覺得很可悲，「我們這些整天玩機台遊戲跟卡牌的人，很多收入都比你們這些人高，學歷也比你們好」。

張啟元指出，小小年紀可以拿到世界冠軍，光是後面參加各種活動，拿代言相關費用就很可觀，「不知道都能賺你幾輩子的錢了」。他也透露，「像我這邊的玩家，每個學歷跟資歷都屌打一堆人」。

貼文一出，網友點頭認同，「一個冠軍500萬up的價值，確實屌打留言區」、「光是家裡有錢讓人打成這樣，長大生活絕對比普通人簡單啦」、「我很佩服父母背後的支持，不知道有沒有人家父母的十分之一」、「遊戲實力我覺得跟學歷其實蠻有關係，因為很多高學歷都會找到自己適合的練習方法，不是打了一堆然後可能根本沒進步」、「要打到冠軍是需要極高的策略思考跟應變能力的，而且還要有足夠的毅力去挺過極大量的練習」。

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