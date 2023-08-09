11歲弟不堪霸凌走絕路！27字遺書指認「兇手」　監控曝光全家崩潰

▲孩子被老師用書本拍頭頸部。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

江西一名11歲男童寬寬（化名），遭班導師當眾霸凌，被罵「腦子笨死」、「欠債大王」、「言而無信」、「咬本子吃」等，還遭到用書本拍頭頸部、半小時左右的罰站等，於2021年11月留下27字遺書後輕生亡。之後，父母怒告鄒姓班導師侮辱罪、虐待被看護人罪。該案於8月9日一審判決出爐，被告獲判無罪，家屬不滿當庭提出上訴。

綜合陸媒報導，對於母親來說，兒子的死，完全沒有徵兆。2021年11月9日，寬寬輕生那天中午，媽媽把他接回家。母子倆一起吃了午飯，並且說好了放學後，在陽台烤羊肉串給外公過生日。寬寬要求一定等他回來，由他生火、做羊肉串。

吃完飯，母親如常把兒子送到學校門口，和他道別。這一別，就是陰陽兩隔。11歲的寬寬，正在上國小六年級，通常是每天下午3點半放學，3點50分回到家。可那天下午，母親遲遲沒有等到兒子回家。

母親隨後去學校，同時讓丈夫聯繫班導師。她到學校門口轉了一圈，沒有看到寬寬。想著兒子可能已經回家了，就回了家，可到家後發現，兒子沒有回來。強烈的不安中，丈夫打來了電話，讓她趕快回學校，「班導師說兒子要跳樓！」母親立刻又趕去學校，這次她見到了兒子班導師。

後來她回憶，當時班導師很緊張，說寬寬要跳樓，他們得一起去對面社區找孩子。母親很慌，又有些難以相信，趕緊打電話向120查詢。結果對方告訴她，附近確實有孩子跳樓了。母親嚇得腿都軟了，急忙和丈夫奔向對面社區。

之後，來到出事的樓前，所有的希望都破碎了。警察後在寬寬身上找到了遺書，上面寫著，「本人的死不與父母、家長、社會有關，只和鄒女有關，她使用暴力手段。」

▲27字遺書。（圖／翻攝自影片）

到底發生了什麼？父母決心弄個明白，在警方協助下，他們調出了教室監視器畫面。出事那天，孩子多次被班導師批評。其中一段影片顯示，鄒女當著其他學生面罵，「你腦子笨死了！」、「你沒有臉沒有皮是吧？」。

寬寬那一天的遭遇，遠不止這些，「羞辱」從當天上午10點就開始了。當時鄒女講課，問了寬寬一個問題。寬寬回答完，鄒女或許是對答案不滿意，過了3分鐘才讓寬寬坐下。隨後，她開始訓斥，「寬寬是欠債大王，全班就你欠債最多。小測小測不過關，試卷試卷不過關……。」影片裡可以明顯看出，寬寬表情沮喪。而到了下午2點，鄒女再次訓斥，「你當著大家的面，告訴我（試卷）什麼時間交，我做夢都沒想到寬寬是騙子。」

班上同學哄堂大笑。寬寬表示第二天一早就交，但鄒女反駁說，「你明天不來怎麼辦？叫你爸把作業送過來……，你明天再請假，我讓同學都去你家拿。」13分鐘後，鄒女再次訓斥，「你沒吃中午飯嗎？要咬本子吃？看看你家有多窮。」

期間，班導師還曾吼叫讓寬寬換座位。之後，攝影機拍到，下午第二節課時，寬寬開始對窗外發呆。隨後，他從課桌拿出一張紙，開始寫遺書，10分鐘的時間，他先後寫了兩份遺書。一份被同學發現後，交給了老師。另一份他帶在了身上，也就是警方在現場發現的那份。老師看到第一份遺書後，聯繫了家長。可惜，等人們趕到時，寬寬已經從24樓跳下。

2021年12月，父母向九江市濂溪區法院提起刑事自訴，請求判定鄒女犯侮辱罪，追究其刑事責任，當月中旬，法院立案。2022年7月10日當地教育局通報了對鄒女的處理意見。通報指出，鄒女存在「違規收受服務對象紅包禮金，接受服務對象宴請和接受廬山住宿安排等問題」、「多次對多名學生有譏諷、歧視行為等違反師德師風的問題」，給予鄒女黨內嚴重警告處分、降低兩個崗位等級處分和調離教學崗位處理。

2023年4月29日法院一審開庭審理此案，父親控訴，「被告鄒女出庭了，看到她態度依舊很頑固，沒有絲毫認罪認罰的態度，一直在逃避責任，對於此前教育局通報的她諷刺挖苦、侮辱歧視學生的行為拒不承認，並稱她這是幽默式教學，對此我感到非常氣憤。」

8月9日上午，該案在九江市濂溪區人民法院一審宣判，法院認為，鄒女對孩子的批評、教育、懲戒發生在正常的教育教學過程中，用語和行為雖有失當之處，但總體上未偏離教育目的，旨在促使孩子更好地完成學習任務，並引以為戒、認識和改正錯誤；所採用的教育、懲戒措施在程度上基本與孩子的行為相適應；在同班同學的基本認知裡，沒有造成孩子人格貶損、名譽破壞的不良影響。法院宣判，涉事教師不構成侮辱罪、虐待被看護人罪，宣告被告鄒女無罪。

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