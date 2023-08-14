中融信託暴雷　陸A股上市公司受牽連「股價大跌」

▲大陸A股今（14）日下跌。（示意圖／視覺中國）

文／中央社

中國中融信託出現逾期未兌付後，購買其產品的兩家公司今天開盤一度大跌超過6%。據報導，上市公司一年來尚未贖回的中融信託產品投資金額近人民幣10億元（約新台幣44億元）。

金博股份和南都物業兩家上市公司11日晚間同時發布提示性公告，內容顯示，兩家公司分別購買的金額人民幣（下同）6000萬元和3000萬元的中融信託產品逾期兌付。

今天早上開盤後，金博股份、南都物業開盤一度雙雙大跌超過6%。截至發稿，金博股份跌幅6.47%，南都物業跌幅縮小為1.60%。

此前於8月4日，另一家上市公司咸亨國際披露稱，其購買的信託產品部分逾期兌付，其中包括中融信託的產品，尚有本金257.06萬元及投資收益尚未收回。

中國央企中融國際信託驚傳暴雷，投資者8日起陸續收到產品停止兌付的通知，涉及至少人民幣3500億元。與其相關的「中植系」公司群上半年已傳出暴雷，這場金融風暴究竟波及面會有多廣，外界正緊密關注。

財聯社今天報導，據不完全統計，近一年來上市公司主動披露的尚未贖回的中融信託產品累計投資金額已接近10億元。在剔除公告披露後到期，目前贖回情況不明的部分後，仍有近7.3億元等待兌付。

上述上市公司持有的中融信託產品有不少是集中在今年的8月和9月份到期，累計有10筆之多，預計接下來的幾個月將是上市公司披露持有中融信託產品兌付情況的高峰期。

中融信託暴雷迄今，對客戶不聞不問，對外也沒有說明，引發許多投資人不滿。面對媒體詢問，中融信託相關負責人僅回覆目前公司經營正常。

中融信託網站今天還發布「關於謹防不法分子進行詐騙的嚴正聲明」，內容說，近期有關該公司的清退公告、建立專項退還小組為客戶退返金額等，都是不法分子偽造的。