陸版雷曼來了？金融巨頭「中植系」暴雷　涉1.5兆無法兌付　

▲大陸最大的資產管理集團驚傳暴雷。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸最大的資產管理集團驚傳暴雷，中植系的央企中融國際信託近日被披露，產品有無法兌付的狀況，涉及至少3500億元（人民幣，下同，約新台幣1.54兆元）。市場擔憂「中國版雷曼要來了」，但也有聲音認為，中融信託暴雷不涉及「高槓桿」，且傳染面相對小，規模有限。

綜合陸媒報導，截至11日晚間，至少3間大陸上市公司尚未收回在中融信託的本金和投資收益，包括咸亨國際、金博股份及南都物業。

中融信託年報顯示，截至2022年未，其管理的信託資產規模為6293.49億元。《財聯社》引述一名中融財富前員工說法稱，目前暫停兌付的產品規模約在3500億元，但不包含中融信託自營管道產品，因為後者無法統計。

令中融信託一線員工氣憤的是，在通知全面停兌前一天，中融信託7日還在要求理財經理募集資金，且承諾公司能渡過難關。很多理財經理都投資了自家的產品，有人投資金額高達900萬元，甚至已在考慮賣房子。

值得關注的是，中融信託合作的「朋友圈」包括相繼陷入危機的華夏幸福、融創、恆大集團、佳兆業、陽光城、藍光集團、泰禾集團等數十家房地產公司。

市場擔憂，在過去數十年間，土地房子在大陸是最值錢、投資報酬率最高，但隨著恆大、碧桂園等房地產巨頭出現債務危機，加上連續幾家信託基金暴雷，未來可能有越來越多的企業會出現「死而不倒」的僵屍化情況。

目前，光大信託、五礦信託、中航信託都已經發佈公告稱，管理的信託產品運營正常，已就不實言論採取法律手段。