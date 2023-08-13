上班搭捷運「遇自私2類人」　她差點跌倒氣炸！釣出一票人+1

▲很多人會站在手扶梯下方滑手機。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北捷運乾淨又方便，是許多台灣人和觀光客仰賴的大眾運輸工具，有網友指出，搭捷運是遇到2種人很困擾，第一種是站在手扶梯前方找方向的人，第二種則是擋在電梯門口，不讓裡面的人先出來的人，在上班的尖峰時間，大家都在趕時間，每天搭捷運都被這2類人氣炸。

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原PO在Dcard發文，「捷運站這類人真的讓我好暴躁」，上班的尖峰時刻，總會遇到不太熟悉如何搭捷運的長者，不曉得要去左邊還是右邊的月台，於是就會站在手扶梯的下方左看右看，甚至還有年輕人會停在那裡傳訊息，「我站在後面被擋住差點跌倒，站我後面的人也一樣，大家都在趕時間，人潮很多，這種行為真的好自私」。

另外一類人則是「愛擋在電梯門口，不讓裡面的人先出來的人」，不管是要站中間還是旁邊等電梯，看到裡面有人要出來，第一直覺應該是先移到旁邊，讓裡面的人先出來，「我有時候會帶狗狗搭捷運，要進來的人直接站在門口，完全不留一絲空間給我走出去，完全沒有要讓我出來的意思欸」。

貼文一出，網友們有同感，列出其他讓人反感的行為，「還有把整個身體靠在捷運中間鐵杆扶手的人，尤其是在那種很多人很擠的捷運上」、「還有站在出口逼卡匝門前找悠遊卡的」、「還有一堆人都不懂『先下後上』，每次門一開就一堆人擠上來，要下車的是要怎麼出去」、「很討厭車廂明明超擠，還沒到站就一直催你借過他要下車」、「車門還沒開就瘋狂擠擠擠的人，門沒開就是下不了，你把我擠扁了也下不了車」。