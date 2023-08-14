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81歲翁騎機車上國道「一路逆向往北」遭2車撞　右手骨折+氣胸

記者戴上容／新北報導

81歲黎男今14日清晨5時許騎乘機車，疑不熟路況，從國道1號桃園交流道南向出口騎上國道1號車道，一路逆向往北至林口，在40.3公里內側車道，撞上31歲的李女駕駛小客車，黎男遭撞倒地右手骨折，而另1名36歲張姓男子駕駛小客車也閃避不及撞上倒地的機車，黎姓騎士因氣胸無法實施酒測，詳細情形仍待調查。

▲▼ 81歲翁騎機車上國道「一路逆向往北」遭2車撞 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 81歲翁騎機車上國道「一路逆向往北」遭2車撞 。（圖／記者戴上容翻攝）

國道警方表示，今 14日5時許接獲通報，一輛普通重型機車逆向行駛在南向林口路段，立即通知交控中心監看CCTV，並派遣巡邏車實施攔截，該機車隨即在國道1號南向40.3公里與小客車發生擦撞後倒地。救護人員到場，81歲黎姓機車騎士右手骨折、氣胸及身體多處挫傷，無生命危險，送林口長庚醫院就醫。

▲▼ 81歲翁騎機車上國道「一路逆向往北」遭2車撞 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 81歲翁騎機車上國道「一路逆向往北」遭2車撞 。（圖／記者戴上容翻攝）

遭撞的小客車、31歲李女受訪表示，她當時正要去上班，行駛在內側車道時，看到一輛機車迎面而來，她驚呼「有沒有看錯」，當下趕快閃掉，但機車還是撞上她的後視鏡，機車騎士當時說不清楚他自己的狀況，好像是右手有受傷。

▲▼ 遭撞的小客車、31歲李女受訪表示，她當時正要去上班，行駛在內側車道時，看到一輛機車迎面而來。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 遭撞小客車31歲李女駕駛受訪表示，她當時正要去上班，行駛在內側車道時，看到一輛機車迎面而來。（圖／記者戴上容翻攝）

警方表示，黎姓男子已違反道路交通管理處罰條例第43條1項6款，可處6000元以上3萬6千元以下罰鍰，將依法製單舉發。另涉違反刑法第185條之規定，依公共危險罪移送地檢署偵辦。

6月30日起修正道路交通管理處罰條例部分條文施行，新增第43條1項6款規定，在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛等行為，納入第43條危險駕駛處罰；提高罰鍰上限由新台幣2萬4000元提高至3萬6000元，並吊扣牌照6個月。

國道警方呼籲，民眾如不慎逆向誤上國道，應減速慢慢往外側車道移動後停靠，點亮大燈不要熄火，下車後找尋安全場所，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，等待警方到場協助，切忌繼續行駛，以免造成事故。

▲▼ 81歲翁騎機車上國道「一路逆向往北」遭2車撞 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 81歲翁騎機車上國道「一路逆向往北」遭2車撞 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 。（圖／記者戴上容攝）

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