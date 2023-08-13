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社會 社會焦點 保障人權

正妹闆娘拒追求被砸店　冰店發文向客人道歉：讓你們受到驚嚇了

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市鼓山區一處冰店12日被3名黑衣人砸店，疑似其中一名黑衣人追求老闆娘不成後才憤而砸店。事後，冰店也發文對受影響的個人道歉，同時感謝所有關心的客人。

▲左營冰店的郭老闆 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一間知名冰店被黑衣人砸店。（圖／記者吳奕靖攝）

冰店13日發文表示，事發後不斷有客人私訊鼓勵，「大家的關心之情，我們銘感於心」，「自開業以來，我們一直秉持殷實經營的理念，單純的做好自己本分的事情，從沒與人結怨，並且與許多客人都成為好朋友，每一天的營業時間，真的是我們最開心的時刻」。

針對店裡遭受無妄之災一事，店家對客人道歉，「讓昨日用餐的客人受到驚嚇，我們真的深感抱歉」，「未來我們仍將一本初衷，持續維護好每一個細節，也會加強環境的安全，再次感謝所有關心我們的朋友，您們的支持與鼓勵，帶給我們莫大的感動，謝謝大家」。

▲鼓山這家知名冰店被砸，週日休業一天，老闆表示要整理一下 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲店家週日休業一天，老闆表示要整理一下。（圖／記者吳奕靖攝）

網友看完紛紛留言，「老闆辛苦了，加油」、「老闆加油」、「看了新聞…願一切平安，生意興隆」、「今天台中南下下去想說怎沒開，看新聞才猜是不是這原因」、「老闆要保重啊，別被世事紛擾」。

據了解，冰店老闆透露，妻子年約40歲且非常漂亮，過去遛狗時被一名男子搭訕並互相交換聯絡資訊。沒想到，該男明知老闆娘已婚，卻不斷騷擾，甚至要求離婚，眼見老闆娘不配合後更出言威脅，因此懷疑此案是追求者所為，「我老婆真的很傻！怎麼會把資料給他？」

警方表示，3名黑衣人晚間6點多搭乘同一輛白色轎車，前往位在鼓山區博愛二路的知名冰店，下車後立即持拔釘器朝著店門玻璃、盆栽猛砸，導致3面玻璃毀損。目前已逮捕32歲劉姓男司機、24歲蘇姓男子，仍有共犯在逃，詳細案情仍待進一步釐清。

▼黑衣人仍有共犯在逃。（圖／民眾提供）

▲▼高雄冰店晚間遭砸。（圖／民眾提供）

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