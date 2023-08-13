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社會 社會焦點 保障人權

高雄男騎車自撞電桿…酒測值1.55！竟因這「關鍵數值」逆轉無罪

▲白血球、血液、抽血。（圖／123RF）

▲男子騎機車自撞，抽血換算酒測值高達1.55毫克。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子前年11月騎機車自撞電線桿送醫，院方採檢血液酒測值，換算呼氣酒精濃度高達每公升1.55毫克，被依公共危險罪起訴。法院審理時，法官發現他自撞前有貧血症狀，體內「乳酸脫氫酶」數值增加可能影響酒測結果，加上事故前16分鐘，他在監獄服勞動時就因身體不適提早離開，因此不排除是貧血暈倒造成自摔，不得反向推論他酒駕，因此判他無罪。

判決指出，陳男是2021年11月5日15時26分騎機車在某路段不慎自摔而人車倒地，警方據報前往處理，並委由義大醫院進行抽血檢測，測得其血液中酒精濃度為每分升325.8毫克，換算成吐氣所含酒精濃度為每公升1.55毫克。

法院審理時，陳男否認酒駕，辯稱當天他是到監獄執行社會勞動，因為身體不舒服快暈倒，於是下午3點多就獲准離開，他是因貧血暈倒才會摔車。

法官發現，醫院是採用酒精脫氫酶酵素反應法執行檢驗，檢體中乳酸（Lactate）和乳酸脫氫酶（LDH）的濃度增加，可能會提高酒精濃度結果，而乳酸數值可能因缺氧而增加，乳酸脫氫酶數值容也可能因貧血影響而異常增加。

此外，陳男被救護車送到醫院急診時，確有嚴重貧血、意識不清、血液中乳酸數值異常增高情形，無法排除陳男因貧血、缺氧致增高其血液中乳酸及乳酸脫氫酶，進而升高其酒精濃度抽血檢測數值的可能，加上事後陳男血液檢體已被銷毀，無從再行送請其他鑑驗機關以頂空氣相層析分析法進行確認檢驗，因此認為抽血檢測結果存在偽陽性的可能

而陳男雖然急診病歷載有「疑有喝酒」，但警、消人員對當天陳男身上是否身有酒味、有無酒後意識模糊、多語或身體搖晃無法清楚證明，所以認定陳男的確可能因貧血暈倒造成自摔，不得反向推論他酒駕，因此判陳男無罪，全案可上訴。

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