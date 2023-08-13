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販毒被上銬偵訊竟成無罪關鍵　警炸鍋砲轟高雄法官：奇葩判決

▲桃園市李姓婦人去年12月在在桃園區延平路鬧事，員警依法處理時，李婦竟張嘴咬傷員警手掌，員警以巡邏車押解回派出所偵訊，李婦以手銬砸壞車內物品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李姓毒販在警局偵訊時上銬，法官認為自白無證據能力判無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子2年前涉嫌賣10包毒咖啡包給盧姓少年，李男在警局詢問和檢察官偵訊時都自白坦承犯行，後來被依毒品罪起訴，但法院審理時李男改口，並辯稱警詢時警方違法上銬，自白受到警詢時不正方法取得，所以無證據能力，高雄地院認定自白筆錄無證據能力，加上證人證詞前後矛盾有瑕疵，判決李男販毒無罪。

消息一出，有人將判決書PO上臉書社團「靠北POLICE」，原PO認為「真的是太屌了高雄地院法官，以後大家抓到嫌犯問筆錄不能上銬喔，筆錄最後問警方有無嚴刑逼供外，還要問警方有無給你上銬？真的笑死人了」、「看完整個判決書對法官跟神一樣的心證及無敵人權觀念感到佩服。真正要做的事不做，整天搞這些無意義的東西，世界怎麼跟得上台灣」。

判決指出，李姓男子是在2021年5月22日透過程姓少年，將10包咖啡包以3500元賣給盧姓少年，後來盧姓少年被警方查獲，警方循線追查到李姓男子，他在警詢時和檢方偵訊時都自白坦承犯行，事後也被依毒品危害防治條例起訴。

不料到了法院，李男卻改變供詞否認犯行，辯稱被抓的時候已經吃了安眠藥準備要去睡覺，在警局時候已經睡著，做筆錄時意識都不清楚；他的律師也辯稱，犯罪行為人在候詢時，警方不得不分情況對犯罪嫌疑人一律予以上銬，李男在警局製作筆錄時，並沒有自殘、攻擊等行為，也沒有脫逃意圖，沒有必須使用手銬的情形，認為李男警詢筆錄是在違法情況下作成，依刑事訴訟法規定這份自白無證據能力，而檢察官訊問大部分是以詢問李男是否承認警詢內容為主，因此也沒有證據能力。

承辦的員警則證稱，從警30多年來，只要是現行犯到案，一律上手銬接受詢問，從沒聽過有合法性疑義，且當下李男對「被上手銬」並無表達意見。

法官則認為，李男在警詢中是孤立處在陌生環境，若再以上銬方式進行詢問，恐有無形中增強「必須服從詢問者」心理壓力之虞，因此認為員警於製作警詢筆錄時，無正當理由而未將李男的手銬卸下，屬刑事訴訟法的「不正方法」，自白無證據能力，加上購毒者及證人的證詞多所矛盾，因此判李男無罪，可上訴。

判決在「靠北POLICE」上引發熱議，「現行犯不上銬，落跑你他媽的要負責嗎？」、「不上銬人出事跑了，再辦你警察縱放人犯」、「那以後法庭不要有法警阿」、「筆錄都給檢察官問，我們負責抓人後直接丟地檢署就好啊，反正法官認為警察問的都是屁」，還有人點名法官是「人神法官，人家是神」，「奇葩判決」。

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