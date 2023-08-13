公發洗衣機搬回家…少將參謀長遭重判12年！逼好友滅證收下遭逮

▲前金防部少將參謀長林帝志涉嫌將公有洗衣機私吞帶回家，判刑12年。（圖／資料照）



記者黃資真／金門報導

前金防部少將參謀長林帝志（現已改名）涉嫌將公有洗衣機搬回家用，事件曝光後為了滅證，還假意送好友公用洗衣機，並要求簽立「存放證明書」遭逮。金門地院依侵占公用財務罪，重判12年、褫奪公權3年。

判決指出，林於2017年7月至2019年10月間擔任金防部參謀長，對金防部所屬部隊行政、採購、伙食業務，負有監督權責，2017年12月間，知悉金防部後勤部將為官兵採購洗衣機，主動為時任金防部副參謀長鄭有為添購洗衣機。

後勤處購入洗衣機後，林指示將其先置放在自己的辦公室，待鄭從台灣返回金門後再交給他，但鄭透過他人告知暫無更換洗衣機意願，林為了私吞，指示2名蘇姓、呂姓駕駛兵將洗衣機寄回自己住處。

不過，私吞洗衣機一事在內部傳開後，於2018年6月再度指示2兵，自費8000元要他們購入相同型號的洗衣機運回營區再寄回家，更特別吩咐不准讓別人發現。

2019年10月，林爆出私吞公款期間，林又將洗衣機私下運到不知情的陳姓友人家，與其商議將洗衣機送給他，請陳提供一張「洗衣機存放證明書」，並在證明書內註明洗衣機為「1年多前」交予自己使用，試圖掩飾犯行，不過卑劣手段仍被調查局識破，前往陳姓友人住處查扣洗衣機。

審理時林先是辯稱，蘇、呂2兵搬運的紙箱裡面裝的是茶盤，洗衣機無法拖運，後又改稱2人搬錯洗衣機，誤把自己庫房內的洗衣機寄回家中。

蘇、呂2人出庭證實，林如果要寄送公物回台灣，都是用軍機託運，不會走民間物流，但這2次都是走民間物流，寄送的應是私人物品，可見林欲將公費購入的洗衣機透過物流方式移入私人管領範圍，足認有侵占意圖；陳姓友人也強調，當時林只一直拜託他收下洗衣機，沒說是公家財產，如果知道是公家財產根本不敢收。

法官認為，林竟以少將參謀長重要職務之便，做出明顯公私不分、將職務所管領公用財物侵吞入己之行為，在歷經大量查證下，猶為不合情理之辯解，其犯後態度明顯失當，依侵占公用財物罪處12年有期徒刑，褫奪公權3年。可上訴