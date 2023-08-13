樺達奶茶「招牌2品項」改名公告！粉絲驚：美容跟益壽沒了

▲樺達奶茶是高雄老字號手搖飲。（圖／取自高雄旅遊網）

網搜小組／鄺郁庭報導

「樺達奶茶」是高雄老字號手搖飲，特色是所有飲品都不加冰塊、採冰鎮處理，還堅持用塑膠蓋子非封膜，招牌飲品則有樺達奶茶、美容奶茶、益壽奶茶等等。不過，樺達奶茶11日貼出公告，要調整美容奶茶、益壽奶茶的名稱，全部都改為樺達奶茶，話題引發一陣熱論。

樺達奶茶11日晚上在FB粉絲專頁公告，「親愛的樺達好朋友們：即日起調整部份品項名稱」，將美容奶茶、益壽奶茶都改為樺達奶茶，差別在於前者是五分甜，後者是三分甜。事實上，原本2種奶茶的基底其實都一樣，只是甜度差異，現在都改為樺達奶茶，以後直接以甜度做區分即可。

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樺達奶茶表示，「如果您一時改不了多年習慣，沒關係，那我們就知道……您肯定是老朋友！」就有老饕直呼不習慣，「美容跟益壽明明就很好聽～」樺達奶茶則解釋是為了配合規定，「多方考量之下決定如此更名！其他一切不變！」「原來的名字是我們給大家的祝福，但依照政府相關單位的規定，我們就把這份祝福放在茶裡面！」

公告曝光引發議論，「改得好啊！原先都要記得益壽或美容，然後對方也不知道自己喝啥，現在直接問朋友、家人要什麼糖」、「敲碗一分甜的」、「以後都要講三分甜」、「今天有買，習慣點益壽，以後點餐不習慣不叫益壽」、「一定會忘記直接喊一杯益壽。」