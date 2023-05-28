台北捷運交通廣告長期業主涉詐欺歛財　夫妻二人判刑4年6月、2年8月

▲豐國際媒體公司前負責人李丞軒改名後詐騙2.7億元，被判4年6月有期徒刑。（圖／翻攝廣豐網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

im.B主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）是逃亡7年的槍砲案通緝犯，還3度改名行騙，詐騙吸金高達25億元，禍害至少5000人。然而，改名後遭判詐騙一事並不罕見，廣豐國際媒體公司前負責人李丞軒本月即遭判，基於詐欺犯意，刻意隱瞞公司已負擔6張共3億元本票，與秋雨創新(9929)合作簽約，騙得2.7億元資金，被判4年6月有期徒刑。而李丞軒曾改過名，本名為「李世揚」。

判決書指出，秋雨創新股份有限公司於2018年11月簽訂「增資暨合資協議書」，投資廣豐公司約新台幣2.7億元。然而，李丞軒當時身為廣豐公司、合和公司與摩菲爾公司負責人，竟與其配偶謝卓燁偷偷與蘇淑茵，以廣豐公司名義簽署3億元的本票共6張給上述公司及個人，預計將其轉手，讓他人對廣豐強制執行。

事隔一年，秋雨突然收到法院通知，有人拿廣豐開出的本票聲請強制執行，秋雨一方面循民事管道解決這意外的債務問題，這才知道李丞軒、謝卓燁和蘇淑茵詐騙秋雨2.7億元，並讓他們接手負債3億元的公司，因此提告。

▲im.B主嫌曾國緯多次改名，詐騙吸金高達25億元 。（圖／記者張君豪翻攝）



對此，台北地院認為，李丞軒和蘇淑茵等人的行為已非單純未盡告知義務之不作為，而有積極使他人陷於錯誤之施詐行為。李丞軒為了得到秋雨的資金挹注，又不甘負擔高額的本票債務，因此未經告訴人廣豐公司之董事會決議，夥同被告蘇淑茵擅自開立本票。

法官表示，李丞軒等人始終否認犯行，犯後態度難認良好，李丞軒於此案居主導謀劃之核心地位，犯罪參與程度較高，主觀惡性與犯罪情節均較為嚴重，因此依三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑4年6月。蘇淑茵犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年。謝卓燁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年8月。

李丞軒(改名前為李世揚)夫婦二人，長期從事台北捷運及各大交通廣告承攬投標業務・2009年即曾接受「動腦雜誌」報導時，當時仍以李世揚為名的他，即提到以高價取得承租案，再擴大增資，數10年來公司均以此方式運營，如今遭提起詐欺之刑事告訴，業界人士不勝唏噓。