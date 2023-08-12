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頭七當天才知母過世！高雄女奔喪被刁「聖杯才得入內」　怒告哥哥

拜拜,祈求,擲杯,抽籤（圖／記者周宸亘攝）1815110,1815109

▲陳女控訴哥哥要求她擲聖杯才得入內祭拜」。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者劉人豪／高雄報導

高雄一名陳姓女子與哥哥長年不合，母親過世後她想回家奔喪，卻被哥哥要求「擲聖杯才得入內祭拜」，且訃聞上沒有她的名字，認為被哥哥刁難且權益受損，提告求償1元，法院認為擲筊是民間習俗，哥哥也沒有隱瞞母親死訊，或是阻擋祭拜、出殯，因此判陳女敗訴。

陳女指出，2021年母親住院期間，她想要去醫院探視，但是卻被哥哥擋在門外，母親病逝之後，哥哥還隱瞞母親死訊不跟她講，等到頭七當天才知道母親已經過世，返家後還被哥哥刁難，說要擲聖杯才得入內祭拜，且在訃聞上面也沒有列出她的名字，侵害她奔喪盡孝的人格法益，提告求償1元。

2人的親戚表示，當時陳男根本沒有阻擋陳女去醫院探病，是因為疫情期間，醫院有陪病、探病人數、時間相關限制。且陳女平時就沒有跟母親互動，打電話要陳女回家也不回來，陳男也不知道妹妹的電話。

法院認為，兄妹2人感情不睦，平時鮮少往來，陳男於母親死亡後第7天才通知陳女，然終究是有通知原告，陳女於母親出殯時也有出席；至於陳女回家需擲聖杯才得入內祭拜，此另牽涉民間習俗，與陳女主張隱瞞死訊部分無涉；另外死者子女要奔喪盡孝，並非僅依憑訃聞始得為之，難認陳男侵害陳女奔喪盡孝之人格法益，高雄地方法院判陳女敗訴。可上訴。

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