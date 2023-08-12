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台灣團快篩費用誰付？　世界童軍營南韓主辦方「互推皮球」

▲▼世界童軍大露營的主辦國南韓遭到台灣代表團員控訴，指主辦單位對於快篩費用踢皮球。（圖／路透）

▲世界童軍大露營的主辦國南韓遭到台灣代表團員控訴，指主辦單位對於快篩費用踢皮球。（圖／路透）

文／中央社

在韓國舉辦的世界童軍大會剛落幕，今天傳出台灣代表團員在轉移住處過程中的快篩費用遭主辦單位踢皮球，主辦方不負責任的態度受到韓國網友批評。

韓國「東亞日報」今天報導，之前因颱風提前拔營，轉移至首爾市立大學住宿的597名台灣團員入住程序中的快篩費用，現場支援的首爾市政府10日向主辦方安全管理本部致電詢問費用該由誰負擔時，收到「團員離開新萬金之後就不在我們管轄範圍內」的回應。

報導說，首爾市政府內部討論後決定請團員自行負擔快篩費用。不過，主辦方表示，通話時只是表示組織委員會無法立即提供協助。

本屆新萬金世界童軍大會組織委員會7日因颱風卡努襲韓，決定自8日起全面提前拔營，將各國代表團分散至各地避颱，各地公共設施及大學宿舍被徵召作為臨時住所，中華民國童軍代表團分別轉往首爾市立大學、世宗大學、高麗大學及韓國外國語大學龍仁校區住宿。

駐韓國台北代表部向中央社說明，4所大學中只有首爾市立大學表明入住前須快篩，快篩後發現一名團員確診，校方立即協助送醫診療及後續因應措施，韓方及團員都未提出費用相關問題。後續有家長向媒體表示，費用最後由韓方負擔。

本屆世界童軍大露營從開幕就爭議不斷，現場準備不足，難以因應高溫及蚊蟲問題，衛生條件堪憂等，連日造成上百名童軍不適就醫，最後以避颱為由出動中央及各地政府支援，主管單位全羅北道政府及女性家庭部都受質疑。

除費用踢皮球外，東亞日報報導，10日因卡努颱風登陸，接待童軍的單位為緊急將原定野外活動安排至室內而奔走，但女性家庭部派至現場的職員才出現不到一小時，就表示被要求離開現場、返回部裡。女性家庭部則表示，是因為部分單位業務需求才要求公務員返回。

許多網友對主辦單位不負責任的態度表示憤怒，各國代表團員今天陸續啟程返國，部分媒體在相關報導標題上寫道「還會來韓國嗎？」不難看出對韓國整體形象受這次活動影響的憂心，相關單位後續可能面臨嚴正究責。

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