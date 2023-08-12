韓女老師教室輕生亡　曾目睹「家長嗆爆老師」：我可能也會變這樣

▲首爾瑞草區瑞二國小年僅24歲的班導師因家長惡意霸凌，最後選擇輕生。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近傳出多起「侵害教權」事件，其中位於首爾特別市瑞草區的瑞二國小更有年僅23歲的小學一年級班導師在教室輕生的悲劇，疑似生前遭到多名家長惡意投訴霸凌，其實該區域雖然是政商名流雲集的明星校區，然而對於初入職場的菜鳥教師而言卻是墳墓，女教師生前接受精神科諮詢的紀錄也因此曝光。

根據韓媒《News1》，電視台SBS昨日（11）在最新播出的一集時事節目「好奇的故事Y」聚焦7月18日在瑞二國小教室輕生、震驚南韓教育界的女教師A某，節目一開始就介紹，A某的母親也是一名教師，因此她從國中3年級時就立志要成為一名教師，成績和表現優秀的她只報考一屆的徵選考試，就成功應徵上教師一職。

對此，A某的母親對於女兒的表現感到非常驕傲。

▼輕生的A某曾一度是母親的驕傲。

然而A母親卻萬萬沒想到，分發結果竟然成為女兒「惡夢的開端」，因為瑞二國小雖然是首爾江南地帶的明星校區，卻也因其特殊地位而成為剛入行菜鳥教師的「職場墳墓」，許多教師們早前已經警告，到該校任教時千萬別和家長們捲入官司等紛爭。

節目指出，A某生前總會細心寫下和學生們的諮商紀錄，然而在選擇輕生的前幾天，便曾主動透露在教導幾個學生的過程中遭遇困境。對此，校方相關人士受訪時都坦言，小學一年級確實是會讓教師們感到頭疼的年級，因為不僅有摔擲物品、吵鬧長達2小時的學生，也有學生完全處於生活無法自理的狀態。

也有其他學校關係人士補充，「就連家長也都對他們的孩子感到心煩，不管老師和他們說什麼，家長只會回答『啊，是這樣子啊！他（指小孩）為什麼會是這副德行？』」，家長事不關己的態度，顯示出家長也難以控管子女。

A某生前失望地寫下，「我到底是為了什麼這麼拼命？反正回去之後就全部一模一樣，還不如就這樣恢復原狀」。

▲多名教師和民眾前往現場留字條悼念。（圖／CFP）

A某生前也曾接受過精神科治療諮商，她提到親眼目睹一名教師遭家長怒吼的情況，「今天有幾好件令人感到難過的事情，雖然不是直接發生在我身上，但我親眼目睹其他老師被學生家長大吼大叫、指責並非該名老師所引起的錯誤，因此我覺得那個老師很可笑，但一方面我也覺得很傷心，不由得擔心我以後是否也會變成那樣。」

另外，該集節目更是捕捉到人性最自私險惡的一面，當學生家長們最後輾轉透過班長父母得知班導師輕生死亡的消息後，竟然因此前往學校，責怪校方讓家長們成為遭媒體和大眾咎責的箭靶。

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