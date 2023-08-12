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這支太欠吃！超商限定「寶可夢芒果霜淇淋」買1送1　美式只要30元

▲▼7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」，更首度推出2款「雞尾酒風味氣泡咖啡」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」，讓不少皮卡丘粉絲朝聖搶購。（圖／記者林育綾攝）

記者周姈姈／綜合報導

這支太欠吃！就有超商限定開賣超Q「寶可夢芒果霜淇淋」，甜筒與紙杯以皮卡丘最經典的鮮黃色為設計，上面還印有皮卡丘圖案，粉絲一定要搶吃，除了即日起可享嚐鮮價49元之外，8月期間每周五六日使用指定支付方式購買還可享買1送1。

7-11限定門市開賣寶可夢「夏日芒芒」芒果風味霜淇淋，可選擇印有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝，即日起可享嚐鮮價49元；不僅如此，若在8月期間每周五六日（8/11-13、8/18-20、8/25-27）使用icash Pay支付霜淇淋，還可享同品項買1送1。

▲▼7-11珍珠奶茶、7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起至8/14止開賣「特大美式買10送10」優惠。（圖／7-11提供）

7-11 OPEN POINT行動隨時取則有「超吉好運BUY平安」咖啡飲品優惠，即日起至8/14止，品項有「特大美式買10送10」、「西西里風檸檬咖啡系列8杯440元」、「一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元」、「燕麥系列指定冰飲8杯410元」及「冰精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵（中杯）8杯600元」。

▲▼KINBER MADE 金帛手製推出2款情人節限定蛋糕。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供）

▲情人節限定愛心雪糕捲超Q。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供，下同）

七夕情人節也即將到來，金帛手製推出情人節限定「愛心雪糕捲」，蛋糕體特意選用草莓可可、原味2口味混搭，搭配水蜜桃生乳餡，還有以莓果製成的愛心果凍餡，大口咬下酸甜好吃，另一款「戀上草莓戚風蛋糕」，是草莓乳酪生乳餡層層堆疊草莓蛋糕體、草莓果凍，還結合原味生乳餡、莓果生乳餡，口感甜而不膩，通通超欠吃。

▲▼KINBER MADE 金帛手製推出2款情人節限定蛋糕。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供）

▲▼草莓戚風蛋糕口感酸甜綿密。

▲▼KINBER MADE 金帛手製推出2款情人節限定蛋糕。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供）

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