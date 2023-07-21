政大女學生遭冷氣機砸死　消基會籲：加強冷氣施工安全規劃

▲政大女學生等公車時遭掉落冷氣機砸死，消基會呼籲，加強冷氣施工安全規劃。（圖／記者陳以昇攝）

記者許敏溶／台北報導

一名政大女學生昨在新北板橋等公車時，不幸遭掉落冷氣機砸中死亡，消基會今（21日）表示，這是一起駭人聽聞的不幸事件，令人質疑這位師傅的專業程度，呼籲政府加強冷氣施工安全規劃，全國徹底檢視冷氣機的裝設安全與維護，應要求冷氣安裝施工時設置警示繩，建築主管機關應提出輔導改善計畫，一定期限後強制開罰，才能有相對安全效果。

新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓，昨天下午1時11分許，一對姊妹正在等公車時，妹妹突然被從17樓墜落的冷氣機砸中倒地，當場失去呼吸心跳，姊姊驚悚直擊個過程，隨即跪地幫妹做CPR，警消現場處理，妹妹頭部大面積擦挫傷、雙腿骨折，送醫後傷重不治。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消基會今天指出，這起駭人聽聞的不幸事件，加上今年5月8日，台中市逢甲商圈也發生在鐵皮外牆上擺13台冷氣主機，疑似螺絲鬆動導致冷氣機掉落，砸中底下2部汽車和6台機車，兩起意外事件涉及「冷氣施工安全」與「冷氣管理維護」兩個重要議題。

消基會認為，新北這起意外，不禁令人質疑這位師傅的專業程度、雇主是否落實勞工教育訓練及依法提供高空作業安全設施、公寓大廈所有權人（使用人）或管理委員會是否善盡管理責任，甚至主管機關有無落實執行公共安全等一連串疏失，是造成這起不幸主因。

為避免類似事件重演，消基會強力呼籲，希望全國徹底檢視冷氣機的裝設安全與維護，安裝冷氣時，可參酌「營造安全衛生設施標準」，要求冷氣安裝施工作業時，應設置警示繩避免行人進入物體飛落危險區域內。

另消基會也呼籲，政府應依照各規範，要求建築物所有權人、使用人、施工單位和人員對於安全採行嚴格的標準，並應嚴格執法，讓地方政府建築主管機關提出輔導改善計畫，一定期限後強制開罰，才可能會有相對安全的效果。