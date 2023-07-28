　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「保交樓」政策滿周年　仍有「爛尾樓」停工救不回

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲大陸去年爆發爛尾樓危機，至今仍有不少工地未復工。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸2022年爆發爛尾樓危機，中共政治局為此在當年7月28日做出了「保交樓」的宣示。「保交樓」實施至今已滿一年，根據大陸官媒《證券日報》報導，不少爛尾樓都已經復工，還有一些展開交屋，但也有部分仍處於停工狀態，前景不明。

報導提到，集中資源「保交付」，已成為當下房地產商的第一要務，也是一致動作。根據第三方機構億翰智庫統計，TOP50房企2023年上半年總交付套數約為202萬套，碧桂園、万科、融創中國、保利發展和綠地集團等5家房企的交付套數均在10萬套以上，佔TOP50房企整體交付量的36.38%。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，有些上市公司正集中一切資源保證現有項目交付，無論是申請「保交樓」專項貸款、配套資金或者地方成立紓困基金，還是多家房企啟動定增募資用於「保交樓」，在監管方、金融端以及房企等各方努力下，數千億元資金正流入市場，全國多地多個項目得以復工。

但報導也提到，頭部房企為「保交樓」帶來的示範作用，對中小房企以及出險房企而言，未見得可以照搬，尤其是資金缺口大導致「資不抵債」的樓盤，更是難啃的硬骨頭。

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

根據克而瑞年初的一份報告，對32個典型城市290個前期停工項目進行調研，顯示尚有126個項目（佔比43%）處於停工狀態；16個項目間歇式、小範圍復工，二者累計佔比接近50%，真正全面復工項目僅62個，佔總量21%。

據百年建築網組織全國各地1114個項目進行的「保交樓」進度調研顯示，至今年5月份，交付比例達34%，其中最高的華南地區達到56%，西南和華中地區則只有15%、16%。

報導提到，還有一個現象值得警惕，由於部分樓盤背後銀行、地產商和供應鏈之間的「三角債」問題尚未解決，導致即便完成交付，諸多後遺症也讓業主頗為頭疼。

北京的一名業主就在網路上表示，開發商欠銀行10多億元無法償還，目前小區住宅大產權處於抵押狀態，開發商挪用購房款導致土地無法解押，業主辦理房產證遙遙無期，「網簽都完成了，入住已經快兩年了，可是還看不到拿房本的希望。」

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

報導也點出，不管是停工，還是交付後遺症，核心問題仍然是在資金。北京金訴律師事務所主任王玉臣表示，用於「保交付」的資金，通常來自於開發商轉讓資產、賣項目、融資以及政府紓困資金等渠道，經營困難的開發商對外融資功能基本停滯，銷售回款難以填補資金缺口，要想盤活項目，很大程度上依賴於紓困資金。

一名房地產業者透露，申請紓困資金是有門檻的，需要與之相當的抵押物，但對部分出險房企而言，由於過去猛擴槓桿，加上近兩年資產貶值，現已拿不出充足的抵押物申請借款，且此類項目佔較大比例。

該名業者還說，紓困專項資金發放是有優先級的，工程已進入尾端的項目（裝修階段或主體結構已完工）拿到概率較大，處在封頂階段甚至更靠前階段的項目機會很小。

同策研究院研究總監宋紅衛直言，若剩餘的資產不能覆蓋前期資金缺口，但是集團還有其他足值的資產來抵押，這樣的項目也有盤活的可能，「但存在較大資金缺口，純屬需資金填補窟窿的『資不抵債』項目，就很難盤活了。」

截至目前，大陸官方已推出兩批共3500億元的「保交樓」專項借款，設立2000億元的「保交樓」貸款支持計劃，有力推動各地項目復工建設。

ET快訊
快訊／杜蘇芮海陸警正式解除！「卡努」加速推進　連2天全台有雨
快訊／杜蘇芮強襲高雄首起死亡　男陳屍橋下沙洲
杜蘇芮登陸福建　多圖呈現威力有多猛
「和眼鏡蛇接吻」被咬鼻！致命毒液竄全身　印尼弄蛇人慘死
趙孟姿突問「再送你一個小孩好了」　許孟哲秒回…答案超真實
金門牛群對決杜蘇芮！強碰狂風暴雨　累到虛脫躺地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

日防衛白皮書關注台海　陸外交部：兩岸「軍事平衡」是偽命題

李家超被美國禁止參加APEC　陸方：強烈不滿和堅決反對

拒邀李家超赴APEC　陸外交部批美「錯上加錯」：立即糾正錯誤

福建史上登陸第二強颱「杜蘇芮」致72萬人受災　多圖呈現威力有多猛

五月天泉州演唱會場「屋頂遭吹飛解體」慘況曝！粉絲一片哀嚎

拒對《願榮光歸香港》批出禁制令　香港法院：本就屬於刑事罪行

因疫情延期2次！世大運今晚開幕　習近平：認真兌現莊嚴承諾

陸「保交樓」政策滿周年　仍有「爛尾樓」停工救不回

陸高官貪污又踩生態紅線　破壞「秦嶺」遭雙開

陸「跨欄女神」吳艷妮用生日迎接世大運　發願進決賽「拼出好成績」

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

春風唱陳奕迅《陀飛輪》「比玖壹壹好聽」　真把王大陸認成柯震東？！..宋芸樺傻眼

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

日防衛白皮書關注台海　陸外交部：兩岸「軍事平衡」是偽命題

李家超被美國禁止參加APEC　陸方：強烈不滿和堅決反對

拒邀李家超赴APEC　陸外交部批美「錯上加錯」：立即糾正錯誤

福建史上登陸第二強颱「杜蘇芮」致72萬人受災　多圖呈現威力有多猛

五月天泉州演唱會場「屋頂遭吹飛解體」慘況曝！粉絲一片哀嚎

拒對《願榮光歸香港》批出禁制令　香港法院：本就屬於刑事罪行

因疫情延期2次！世大運今晚開幕　習近平：認真兌現莊嚴承諾

陸「保交樓」政策滿周年　仍有「爛尾樓」停工救不回

陸高官貪污又踩生態紅線　破壞「秦嶺」遭雙開

陸「跨欄女神」吳艷妮用生日迎接世大運　發願進決賽「拼出好成績」

快訊／高雄前鎮漁港火警！民宅頂樓狂竄濃煙　消防急衝現場滅火

日防衛白皮書關注台海　陸外交部：兩岸「軍事平衡」是偽命題

「台灣TOYOTA Yaris Cross」發表日流出！9月底發表與MG ZS較勁

柯文哲不賣腳踏車了　王世堅喊「睹物思言」：世上最熟悉的陌生人

快訊／門檻加嚴！朝野協商決議外役監納貪污、經濟犯罪　拚31日三讀

新北國王簽下新秀蘇培凱　將跟洪志善從師徒變隊友！

快訊／杜蘇芮海陸警正式解除！「卡努」加速推進　連2天全台有雨

快訊／杜蘇芮強襲高雄傳首起死亡　男詭異陳屍新威大橋下沙洲　

南山人壽60周年　董事長尹崇堯：還在努力上市櫃

美國媽媽團來台觀戰U12　對亞太球場印象好、最愛雞肉炒飯　　　　

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

大陸熱門新聞

離譜婚鬧！伴娘被壓床強掀裙露底褲

仙氣女司機現身！他搭公車巧遇本尊震驚了

新人遭「壓頭拜堂」　雙方像不認識

「白頭版」殲-11BG新亮相

自製「H動漫」大賣700萬元！他遭警方逮捕

外送員2次「褲襠拔毛」放餐點

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

少女抽出2公升「乳白血」　把零食當正餐

福建史上第二強！杜蘇芮登陸福建晉江沿海

杜蘇芮10點左右登陸福建！　當地人嚇瘋門窗打木封條

五月天泉州演唱會場屋頂遭吹飛解體！粉絲一片哀嚎

胡錫進對決馬保國…拖20多天認輸：對不起！

華中科大蓋教學樓缺近3億元…要學生捐錢！

成都世大運開幕式僅100分鐘 美少女化身「小辣椒」領運動員進場

更多熱門

相關新聞

加拿大西岸碼頭工人達成勞資協定　預計當地時間14日上午8點復工

加拿大西岸碼頭工人達成勞資協定　預計當地時間14日上午8點復工

相關船公司指出，加拿大西岸碼頭工人與資方已經就為期4年的新協定達成初步協定，將於溫哥華時間本月14日上午8點復工(落後台灣13小時)，結束長達13天的罷工。該協定承認卑詩省海濱工作力的技能和努力。

黃子佼有望全面復工？

黃子佼有望全面復工？

台南復工成長團體幫助職災勞工　

台南復工成長團體幫助職災勞工　

美西雙港碼頭工人復工　暫解業界疑慮

美西雙港碼頭工人復工　暫解業界疑慮

買預售屋怕爛尾　2方向挑建案有保障

買預售屋怕爛尾　2方向挑建案有保障

關鍵字：

爛尾樓停貸潮復工保交樓保交付

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

賀瓏辯論「拿劉真、辛龍當舉例」

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了

福原愛早江宏傑狠撕　日媒曝她最慘下場

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

更多

最夯影音

更多
鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面