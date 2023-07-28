陸「保交樓」政策滿周年　仍有「爛尾樓」停工救不回

▲大陸去年爆發爛尾樓危機，至今仍有不少工地未復工。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸2022年爆發爛尾樓危機，中共政治局為此在當年7月28日做出了「保交樓」的宣示。「保交樓」實施至今已滿一年，根據大陸官媒《證券日報》報導，不少爛尾樓都已經復工，還有一些展開交屋，但也有部分仍處於停工狀態，前景不明。

報導提到，集中資源「保交付」，已成為當下房地產商的第一要務，也是一致動作。根據第三方機構億翰智庫統計，TOP50房企2023年上半年總交付套數約為202萬套，碧桂園、万科、融創中國、保利發展和綠地集團等5家房企的交付套數均在10萬套以上，佔TOP50房企整體交付量的36.38%。

易居研究院研究總監嚴躍進指出，有些上市公司正集中一切資源保證現有項目交付，無論是申請「保交樓」專項貸款、配套資金或者地方成立紓困基金，還是多家房企啟動定增募資用於「保交樓」，在監管方、金融端以及房企等各方努力下，數千億元資金正流入市場，全國多地多個項目得以復工。

但報導也提到，頭部房企為「保交樓」帶來的示範作用，對中小房企以及出險房企而言，未見得可以照搬，尤其是資金缺口大導致「資不抵債」的樓盤，更是難啃的硬骨頭。

根據克而瑞年初的一份報告，對32個典型城市290個前期停工項目進行調研，顯示尚有126個項目（佔比43%）處於停工狀態；16個項目間歇式、小範圍復工，二者累計佔比接近50%，真正全面復工項目僅62個，佔總量21%。

據百年建築網組織全國各地1114個項目進行的「保交樓」進度調研顯示，至今年5月份，交付比例達34%，其中最高的華南地區達到56%，西南和華中地區則只有15%、16%。

報導提到，還有一個現象值得警惕，由於部分樓盤背後銀行、地產商和供應鏈之間的「三角債」問題尚未解決，導致即便完成交付，諸多後遺症也讓業主頗為頭疼。

北京的一名業主就在網路上表示，開發商欠銀行10多億元無法償還，目前小區住宅大產權處於抵押狀態，開發商挪用購房款導致土地無法解押，業主辦理房產證遙遙無期，「網簽都完成了，入住已經快兩年了，可是還看不到拿房本的希望。」

報導也點出，不管是停工，還是交付後遺症，核心問題仍然是在資金。北京金訴律師事務所主任王玉臣表示，用於「保交付」的資金，通常來自於開發商轉讓資產、賣項目、融資以及政府紓困資金等渠道，經營困難的開發商對外融資功能基本停滯，銷售回款難以填補資金缺口，要想盤活項目，很大程度上依賴於紓困資金。

一名房地產業者透露，申請紓困資金是有門檻的，需要與之相當的抵押物，但對部分出險房企而言，由於過去猛擴槓桿，加上近兩年資產貶值，現已拿不出充足的抵押物申請借款，且此類項目佔較大比例。

該名業者還說，紓困專項資金發放是有優先級的，工程已進入尾端的項目（裝修階段或主體結構已完工）拿到概率較大，處在封頂階段甚至更靠前階段的項目機會很小。

同策研究院研究總監宋紅衛直言，若剩餘的資產不能覆蓋前期資金缺口，但是集團還有其他足值的資產來抵押，這樣的項目也有盤活的可能，「但存在較大資金缺口，純屬需資金填補窟窿的『資不抵債』項目，就很難盤活了。」

截至目前，大陸官方已推出兩批共3500億元的「保交樓」專項借款，設立2000億元的「保交樓」貸款支持計劃，有力推動各地項目復工建設。