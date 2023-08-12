首度曝光！玉山台灣黑熊群擴大　母熊帶3幼熊入鏡…覓食畫面超可愛

▲玉山國家公園首度拍到母熊帶3隻小熊覓食畫面。 （圖／翻攝臉書／玉山國家公園）

記者陳韻如／南投報導

玉山國家公園管理處委託屏科大黑熊專家黃美秀團隊研究園區台灣黑熊，除了發現黑熊族群有正在擴張的趨勢，甚至還首度拍下母熊帶著3隻幼熊覓食的景象，畫面格外珍貴。

玉管處在臉書粉專發文表示，近日黃美秀教授研究團隊進行人造衛星追蹤6隻黑熊的活動範圍，發現園區東西部黑熊族群利用海拔及天然棲地差異性大。就整體黑熊活動、族群監測及目擊通報等長期資料皆顯示，玉山國家公園目前是全台灣唯一有明確數據支持臺灣黑熊族群正在擴張增長的區域。

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另外，母熊正常是產下1至2隻小熊，但這次研究卻發現了讓人振奮的畫面，有7個相機點位紀錄到不同8組母熊帶小熊的家族，小熊1至3隻不等，其中一組母熊帶3隻幼熊現身，而這母子4口覓食的畫面也是台灣黑熊目前唯一的曝光紀錄，顯示園區黑熊族群繁殖表現狀況良好。

透過玉管處公布的畫面可以看到，母熊一家現身在畫面中，而母熊走在前方警戒的環顧四周，後方緊跟著3隻小熊好奇的探索世界，畫面格外溫馨可愛。畫面曝光之後，不少網友也相當興奮，紛紛在貼文下留言，「這個世界上有台灣黑熊實在太美妙了，還罕見一胎三隻寶寶，超級可愛」、「太可愛了」。

玉管處表示，台灣黑熊族群保育永續工作需在地居民支持參與，並加強與保育公、私部門合作，希望透過各項措施達到各方共同守護園區野生動物族群、降低潛在人獸衝突，擴大玉山國家公園保護區效能。