郭台銘「拉弓不射箭」不累嗎？　李艷秋：別被花錢動員幻覺迷惑

▲郭台銘苗栗造勢。（圖／翻攝郭台銘臉書）



記者詹宜庭／台北報導

針對鴻海創辦人郭台銘昨晚在苗栗舉辦主流民意大聯盟造勢晚會，媒體人李艷秋11日發文表示，郭台銘已經拉弓拉很久了，說實在已經有點疲憊，但只要箭不擊發，他的一舉一動都還受到關注，無論國事發言、批評政策，多少都有共鳴，可若郭現在宣布不選了，所有的版面立刻消風。同時，她也提醒，目前地方派系都沒有明確的表態挺郭，郭台銘必須確認這些地方勢力到底有沒有被他收編，否則哪天國民黨或民眾黨去造勢，他們也可能會站在台上相挺。

李艷秋今日在臉書發文表示，郭台銘又開始從南到北大型造勢晚會，距離五月爭取國民黨內提名舉辦四場大型動員晚會，也才相隔兩個多月。大部分參選人因為財力考量都集中在選前造勢，像郭台銘這樣從八個月前就大動員，每隔兩個月南北掃一次的真的很罕見，只能說「有錢真好」。

李艷秋提及，雖然郭台銘真的很想選，但目前他正面臨兩個「不知」，第一，不知「唯一支持郭董」的聲音裡，有多少反串？第二，不知郭台銘如果與國民黨或民眾黨結盟，要花多少錢？

李艷秋進一步說明，只要郭台銘參選，最後不管在野勢力如何棄保，民進黨總統參選人賴清德都穩登寶座；因此，若是民進黨操盤人，讓郭台銘認為擁有龐大支持者，就算獨立參選也可贏得大選，是最簡單的操作。她強調，郭台銘必須放下任性及霸氣，真實的擠出反串者的水分，真誠的看清實力，才能不被花錢動員製造出來的幻覺迷惑。

「郭董幾場造勢都仰靠國民黨地方動員，議長或前縣長都出面站台，若他認為已經接收了國民黨的地方勢力，那恐怕太天真了。」李艷秋表示，原本傳言繼彰化縣議長謝典林退黨之後，還有七位議長將倒戈，但現在看來沒有發生，參加造勢的政治人物都小心翼翼地解釋「沒有支持郭台銘，只是來還人情」。

李艷秋說，外界不知道他們欠郭什麼人情？欠多少？怎麼欠的？站一次台算不算還了？要不要成為郭的樁腳？都沒有明確的表態，搞不好哪天國民黨或民眾黨去造勢，他們也站在台上相挺，地方政治生態本就如此，郭台銘必須確認這些地方勢力到底有沒有被他收編。

李艷秋坦言，郭台銘已經拉弓拉很久了，說實在已經有點疲憊，但拉弓是對的，因為只要箭不擊發，他的一舉一動都受到關注，無論國事發言、批評政策，多少都有共鳴，可若郭現在宣布不選了，所有的版面立刻消風。不過，李艷秋也質疑，「若郭經常性地保持拉弓姿態，不但看的人覺得累，自己也很累吧？」