YTer水下實測摺疊機轉軸耐用度　三星Z Flip5折40萬次曝驚人結果

▲ 海外 YouTuber 在各種極端環境測試摺疊轉軸。（圖／翻攝自 YouTube／Mrkeybrd）

記者樓菀玲／綜合報導

三星最新雙摺疊機皇 Galaxy Z Fold5、Z Flip5 在前陣子正式開放預購，這次兩款手機都採用嶄新設計 Flex Hinge 轉軸結構，讓機身更平整且有效分散外部衝擊，於是便有海外 YouTuber 實際拍片分享這次的摺疊耐用度，前前後後大約摺了 40 萬次才終於故障。

本次三星 Galaxy Z Fold5、Z Flip5 號稱使用 Flex Hinge 轉軸結構，不僅可讓機身更平整還能分散外部衝擊，機身材質使用 Armor 鋁合金材質和高強度康寧 Gorilla Glass Victus 2，兩款裝置皆搭載高通 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 處理器，在系統運算、圖像處理及操作指令等方面皆擁有極速頂尖效能，體驗更甚以往。

海外科技頻道 Mrkeybrd 實際拿了他牌手機和三星 Galaxy Z Flip5 一起做測試，隔壁棚的手機大約在 12.6 萬次摺疊之後就已經在螢幕上出現一條線，至於 Z Flip5 則是在歷經了超過 40 萬次的摺疊之後才終於罷工，這中間的測試過程不僅僅只有單純摺疊而已，而是還有在各種複雜的環境下測試，包括水中摺疊、麵粉摺疊、打蛋摺疊，藉由各種大量液體、粉狀物來模擬極端環境。

▲ 測試內容包括液體、麵粉、蛋液等材質。（圖／翻攝自 YouTube／Mrkeybrd）



Mrkeybrd 表示 Z Flip5 在一系列的測試當中耐用度表現算是不錯，雖然手機沒辦法完全攤平，而螢幕邊緣也有出現一條線，但手機本身仍然可以運作，他表示接下來會試著拆開兩支手機來看內部構造，看看兩邊的設計工藝究竟有何不同。