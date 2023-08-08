台灣團隊打造「秒摺配件」　腳架結合保護殼滿足自拍直播需求

▲ 台灣團隊推出 iPhone 專用秒摺配件。（圖／翻攝自嘖嘖）

記者樓菀玲／台北報導

期摺疊裝置熱潮再掀，其靈活流暢的設計造型，改變人機的互動模式！而在市場持續關注蘋果於摺疊相關裝置布局進度之際，2022年甫獲台北市創業補助的ANAF團隊率先推出蘋果iPhone適用的「秒摺配件」，將手機配件功能整合進保護殼，滿足自拍、合照、直播留影、閱讀等多元社群需求。

據了解，「秒摺配件」由ANAF團隊在台灣研發、設計及製作，並於2022年申請台灣、美國、韓國等國的發明專利，目前在募資平台開放預購，產品預計10月正式上市。

受「自拍神器Casio TR」的啟發，ANAF團隊歷時一年多，於今年下半年正式推出iPhone適用的「秒摺配件」。團隊將摺疊轉軸嵌入手機保護殼下方，維持手機的輕薄機身設計；消費者透過摺疊轉軸，提高拍攝的多元性，免腳架就能輕鬆直播或進行各種紀錄等。

ANAF團隊來自台灣，持續觀察使用者需求及市場現況，首創讓iPhone變身摺疊的時尚配件，希望陪伴消費者記錄每一個幸福時刻。目前開發的產品機型以iPhone 14 Pro為主，並先推出最百搭的奶茶色系主攻市場。而近期蘋果iPhone 15系列的消息也陸續釋出，團隊密切關注，未來將因應新機種及市場需求作出相對應的產品規劃，讓更多消費者可以使用此配件。