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三星回應摺疊機「冷筍」事件　內部討論保固認定標準

▲▼三星,Samsung,手機,智慧型手機,Z Fold5,Z Flip5,Galaxy。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星新款摺疊機 Galaxy Z Fold5、Z Flip5 亮相。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

三星最新雙摺疊機皇 Galaxy Z Fold5、Z Flip5 在本日正式開放預購，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙在今日的媒體場合當中，公開對先前在網路造成轟動的摔機「冷筍」（人為損壞諧音）事件做出回應，強調會加強與消費者之間的溝通，並且內部討論改善保固認定標準。

在日前正式發表的 Galaxy Z Fold5、Z Flip5，採用嶄新設計 Flex Hinge 轉軸結構，讓機身更平整且有效分散外部衝擊，機身材質使用 Armor 鋁合金材質和高強度康寧 Gorilla Glass Victus 2，兩款裝置皆搭載高通 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 處理器，在系統運算、圖像處理及操作指令等方面皆擁有極速頂尖效能，體驗更甚以往。

就在 Galaxy Z Fold5、Z Flip5 發表前沒多久，驚傳有消費者表示送修手機被維修人員認定「冷筍」引發不滿，直接在維修中心現場拍下送修過程與摔手機畫面，轟動整個網路社群。

陳啓蒙表示三星有注意到該次事件，也針對該事件做出官方回應，強調未來將會加強與消費者之間的溝通，並且內部討論改善保固認定標準，像是加強 Samsung Care+ 保固方案內容告知，讓消費者理解每個價格範圍的保固內容差異，內部也會針對手機保固內容重新審視認定標準，多次強調會傾聽消費者的心聲。

▲▼台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙。（圖／記者樓菀玲攝）

三星表示這次新推的摺疊機採用「加值不加價」的策略，而 Z Fold5 和 Z Flip5 分別鎖定不一樣的族群銷售，前者 Z Fold5 針對注重多工生產力、娛樂的使用者，分布年齡大約為 25-39 歲左右；後者 Z Flip5 則是專門為追求時尚潮流、自我表達的族群推出，分布年齡大約為 19-30 歲之間。

三星注意到目前市場反應略微停滯，認為現在消費者購買行為兩極化，不是選擇旗艦款就是選擇入門款，中階產品的定位略顯尷尬，同時三星也期望透過產品生態系來強化消費者認同感，一旦消費者對品牌建立黏著度就會更有意願購買新一代產品。

2023 年上半年由於進入後疫情時代，消費者行為模式改變，人們更傾向於將費用花在娛樂、體驗服務身上，而這些改變都會連帶影響購機意願，三星寄望接下來的 Z 系列銷售量能夠提升 1.2 倍，會以此作為方向來繼續努力。

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