　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「蜆仔咬舌死亡」強索200萬補償金　鄉代淪綠電蟑螂...超扯手法曝

▲彰化大城陳姓鄉代假抗爭向綠電廠強索200萬元。（圖／彰化地檢提供）

▲彰化大城陳姓鄉代假抗爭向綠電廠強索200萬元。（圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大城鄉連霸鄉代陳何男，涉嫌以升壓站施工震動，造成蜆仔「咬舌死亡」減少產量為由，號召村民抗爭，要求綠電廠商連續支付20年電費補償，強索賠償200萬元，陳個人拿到36萬補償費用後，拿來修繕房屋，還授意親友浮報，引發鄉民質疑補償不公，陳只好將剩餘的46萬元還給廠商。彰化地檢今日偵結，依涉犯貪污、勒索財物、恐嚇取財等罪嫌將陳起訴。

彰化地檢表示，檢察官蔡勝浩接獲「彰化地區打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」情資，旋即指揮彰化縣調查站、廉政署中部地區調查組及刑大隊等單位組成專案小組積極偵辦，於今年 4月14日動員9組檢察官、調查官27人、廉政官26人、刑警37人等單位，搜索11處所，通知39人到案。

經彰化地檢偵查，該間綠能產業廠商在彰化縣大城鄉沿海開發光電廠，鄉代陳何男於2021年12間，以升壓站施工產生震動將影響鄰近養殖文蛤為由，號召村民至升壓站工地抗爭，要求該綠能廠商承諾連續20年，每年支付大城鄉東港村、西港村電費補償，藉機向綠能公司下包營造公司勒索，以賠償養殖文蛤損失名義支付200萬元。

▲彰化大城陳姓鄉代假抗爭向綠電廠強索200萬元。（圖／彰化地檢提供）

檢方從補償表及村民偵訊中得知，陳取得現金後，將補償金據為己，並未實際向各蜆戶詳實說明補償金發放條件及標準，甚至告知胞弟及友好、熟識的友人，可依照自己對於距離、面積的認知，自行決定申報補償金額，不要太誇張即可，甚至把母親修繕房屋費用，以及已多年未養殖蜆的蜆池也一併申報。至於一般鄉民蜆戶，則故意壓低補償金額。

由於陳何男補償標準不一，引發地方不滿，村民更質疑他侵占補償金，陳何男不斷更改自己已領取的補償金數字，最終更被迫將尚未花用的46萬元還給廠商。

全案經檢察官偵查終結，認陳姓鄉代涉犯違反貪污治罪條例第4條第1項第2款之藉勢藉端勒索財物，及刑法第304條第1項之強制等罪嫌，將他起訴，並聲請法院沒收實際取得的犯罪所得36萬元。

ET快訊
快訊／話題女王突認了秘婚！　老公身份曝光
快訊／屏東宣布！　7鄉鎮晚間停班停課
颱風來襲　還有55人去登山
最新風雨預測！花東達「放假標準」　3縣市山區雨量也達標
鳳梨瞎挺大翻車！保母虐童大逆轉　陳沂：這就是89的私刑正義
快訊／開第一槍！　3鄉鎮下午停班課
信義區電影院「劃位員太眼熟」！　一看是本土天團成員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市士林休旅車自撞路桿　氣囊全爆開...中山北路回堵中

汐止警酒店鬥毆　學長到場照打+踹破警車窗！出包前已提辭呈

杜蘇芮雨炸台2線！聯結車過彎打滑撞電桿　車頭變形駕駛受困

買賣虛擬貨幣起糾紛...男慘遭擄走　「龜山跑到新店」警逮6人

快訊／杜蘇芮來襲！台東鯉魚山「邊坡路樹倒塌」　2車1冷氣被砸中

「蜆仔咬舌死亡」強索200萬補償金　鄉代淪綠電蟑螂...超扯手法曝

前法官告台大醫疏失害摔倒妻枉死　索賠千萬纏訟14年！敗訴定讞

小7結帳設定偷跑！他買菸被「漲價5元」　到別家超商得到答案

杜蘇芮颱風來勢洶洶　和平警封谷關七雄擋55人上山

快訊／花蓮雨量破350毫米！縣府宣布「3鄉鎮」：下午停班停課

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

杜蘇芮颱風可能升級強颱　最快今14：30陸警！

快訊／北市士林休旅車自撞路桿　氣囊全爆開...中山北路回堵中

汐止警酒店鬥毆　學長到場照打+踹破警車窗！出包前已提辭呈

杜蘇芮雨炸台2線！聯結車過彎打滑撞電桿　車頭變形駕駛受困

買賣虛擬貨幣起糾紛...男慘遭擄走　「龜山跑到新店」警逮6人

快訊／杜蘇芮來襲！台東鯉魚山「邊坡路樹倒塌」　2車1冷氣被砸中

「蜆仔咬舌死亡」強索200萬補償金　鄉代淪綠電蟑螂...超扯手法曝

前法官告台大醫疏失害摔倒妻枉死　索賠千萬纏訟14年！敗訴定讞

小7結帳設定偷跑！他買菸被「漲價5元」　到別家超商得到答案

杜蘇芮颱風來勢洶洶　和平警封谷關七雄擋55人上山

快訊／花蓮雨量破350毫米！縣府宣布「3鄉鎮」：下午停班停課

食藥署現場調製飲品及冰品稽查專案　台南4家冰品飲料店遭裁罰

杜蘇芮颱風過境　富邦、味全之戰宣布延賽

黃冠智國中談戀愛　偷傳訊息竟被賞巴掌

中颱杜蘇芮逼近！台東卑南溪鹿鳴橋河川水位攀升　列二級警戒

孟耿如救回黃子佼後「罕吐20字心願」！過生日神隱…工作幾乎全停擺

嘉義基督教醫院骨鬆中心優質服務　獲滿分金牌及友善機構兩認證

彈藥炸斷手！2官兵截肢　三總曝「最新狀況」：已無生命危險

時隔13天露面！金正恩參謁烈士墓強調「朝中友誼」　慶戰勝節70周年

「台美21世紀貿易倡議44年結構最完整」　蔡英文：未來FTA更穩健

台中明放颱風假？盧秀燕回「不樂觀」　農漁貨漲5％

社會熱門新聞

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

即／北市信義分局警官寢室身亡！警封鎖現場調查

即／花蓮縣府宣布「3鄉鎮」：下午停班停課

即／高雄男8樓墜樓當場死亡

虐嬰案逆轉！冤保母盼恢復執照　社會局打臉

吸金38億！新北愛立康藥局老闆夫妻慘了

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

黑幫大哥鎖定「有殼族」快速借款　2年狠撈5千萬

大學正妹超商實習常出包　老鳥帶回家性侵下場曝

公公過世小三列孝媳　正宮見訃聞心碎

更多熱門

相關新聞

巡山員暗槓19發子彈　二審判更重

巡山員暗槓19發子彈　二審判更重

屏東林區管理處一名陳姓資深巡山員在2020年間，利用領取霰彈槍射擊移除外來種「埃及聖䴉」機會，私吞19發霰彈槍子彈被查獲，屏東地院一審依侵占公用財物罪，判處他徒刑6年2個月，他不服上訴，高雄高分院今（25）日上午宣判，改判徒刑6年8月，併科罰金3萬元。

幫借公家場地暗收賄　前北市處長判囚4年半定讞

幫借公家場地暗收賄　前北市處長判囚4年半定讞

即／消防夫妻勒索麥當勞7060萬...二審重判6年半

即／消防夫妻勒索麥當勞7060萬...二審重判6年半

即／顏寬恒夫妻涉3罪首開庭！2人現身堅稱無罪

即／顏寬恒夫妻涉3罪首開庭！2人現身堅稱無罪

賤賣牋單案　北縣前議員蔡憲輝定讞將入獄

賤賣牋單案　北縣前議員蔡憲輝定讞將入獄

關鍵字：

彰化地檢蜆仔養殖大城綠電鄉代貪污

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

快訊／7-11開出4張千萬發票！

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

SpeXial前成員遭毆濺血　當街扭打爆2波亂鬥

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面