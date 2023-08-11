護士妹「制服太緊」遭偷拍邪惡視角！檢舉魔人飆罵：是夜總會嗎





▲醫院回應護士被質疑穿包臀裙。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省永州市中心醫院的一名護士因在工作中，穿了緊身「包臀裙」，遭民眾檢舉怒轟「是夜總會嗎」，引發了廣泛關注和熱議。該醫院回應稱，護士所穿的實際上是直筒半身裙，而非包臀裙，尺碼選擇不當造成了部分人穿著過緊，對此深表歉意。

據《中國新聞周刊》報導，8月7日，有網友在湖南紅網「百姓呼聲」反映稱，永州中心醫院（冷水灘院區）門診部護士穿包臀制服上班。

「請問這是醫院還是夜總會」？該網友表示，護理人員儀容儀表有明確的規定，「醫院比平常人更清楚，穿包臀制服上班像話嗎？」

該網友還怒噴，這樣的著裝百害而無一利，「第一，來就診的群眾怎麼看？第二，救死扶傷時爭分奪秒，這樣的著裝方便嗎？」針對護士著裝問題，該網友希望有關部門能批評整改。

對此，8月10日，湖南省永州市中心醫院回覆稱，本院導診制服為直筒半身裙，並非包臀裙。但因為導診的人員流動大導致尺碼不相符，部分工作人員穿起來顯得有點緊身，對此深表歉意，以後會根據新進人員的情況及時更新服裝尺碼。

網友看後一面倒支持醫院，「哪有那麼誇張？網友P事真多」、「社會在倒退，病得不輕」、「是沒見過真正的包臀裙吧」、「女性有穿衣的自由，不要管她們」。不過也有人覺得檢舉沒錯，「感覺很不錯，一定會支持到底的。」