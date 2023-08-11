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林襄男友「馬傑森月薪8萬」　雙方薪資差距曝！一票讚：是好女孩

▲▼ 。（圖／翻攝自林襄、馬傑森IG）

▲林襄希望大家給他們一點時間和空間。（圖／翻攝自林襄、馬傑森IG）

記者施怡妏／綜合報導

啦啦隊女神林襄與小4歲的球員馬傑森熱戀中，有網友挖出馬傑森月薪8萬元，之前有傳聞指出，林襄出席一場活動3小時酬勞約26萬元，兩人薪水差距甚大，但林襄曾受訪透露「只要有誠意就可以打動我，不需要錢」，讓大批網友驚呼「根本是好女孩！」

有網友在PTT發文「林襄男友月薪居然只有8萬？」馬傑森是布農族人，守備位置為三壘手、游擊手，於2020年季中選秀中被樂天桃猿以第一輪第五順位選進，簽約金480萬、月薪8萬、附帶100萬元激勵獎金的合約正式加盟。

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原PO看到消息很震驚，「是個二軍咖，在一軍連一支全壘打都沒打過，月薪甚至只有8萬元，比在座任何一位板友都還要少」，以為林襄會找個有錢的對象，結果卻跌破眾人眼鏡，「是不是證明了女生其實不會在意男生的收入？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲林襄直言，用誠意就可以打動她。（圖／翻攝自PTT）

事實上，林襄自2021年出道至今有一段辛酸時期，幸好現在做出了成績，有消息指出，她出席一場活動3小時酬勞約26萬，加上其他雜費可以直逼30萬，和最初只有1、2萬的收入相比，相差了15倍。

然而，有網友發文，談到選對象的條件，林襄直言「用誠意就可以打動我，不需要用錢」，大讚林襄是個好女孩。

對此，網友們紛紛表示，「看來是誠意很夠」、「林襄這點真的不錯」、「覺得是真愛…男的又沒什麼名氣」、「她說這話沒毛病吧，之前跟孫生在一起，個人覺得女方條件也比男方好」、「看起來應該不是工具人，而是真愛」、「女的會賺就好了」、「林襄自己都賺的比一般中職球星還多」、「女生有名有錢就不太在意男方收入啊」、「林襄是台女典範」。

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