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林襄秘戀馬傑森！鄉民點名「啦啦隊新女神」：現在是她的天下

▲▼ 。（圖／翻攝自林襄、馬傑森IG）

▲林襄爆熱戀馬傑森。（圖／翻攝自林襄、馬傑森IG）

記者施怡妏／綜合報導

啦啦隊女神林襄爆新戀情，被週刊拍到與「樂天桃猿」球員馬傑森牽手約會，回到女方家過夜，對此樂天桃猿球團回應，「公司對於藝人的隱私不予回應。」而林襄今天會依計畫前往桃園球場應援，消息曝光，許多「襄」民們心碎，紛紛點名下一位啦啦隊女神，「現在是她的天下」。

林襄被《鏡週刊》爆料與小她4歲的樂天桃猿球員馬傑森談姐弟戀，二人手牽手漫步，走進日式居酒屋吃飯，一起走出來，再牽著手悠閒散步回到林襄租屋處的社區大樓。過往樂天桃猿球團針對啦啦隊女孩與球隊球員之間有禁愛令，如今爆出林襄與馬傑森的戀情，樂天桃猿球團回應，「公司對於藝人的隱私不予回應。」

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林襄戀愛的消息曝光後，大批粉絲心碎，「不是規定不能跟球員戀愛嗎？想哭」、「我心碎了」。不過，馬上就有網友點名下一位啦啦隊女神，「看到新聞了，我現在心只剩多慧」、「現在有李多慧，林襄本身外務也蠻多的」、「現在是李多慧天下」、「多慧最可愛，跳舞又很厲害」、「我都看多慧了，這個算了吧」、「只推李多慧」。

▲▼ 。（圖／翻攝自李多慧、慈妹IG）

▲網友大推李多慧、慈妹。（圖／翻攝自李多慧、慈妹IG）

另外，之前也有網友在PTT問卦「慈妹和林襄哪個才是最頂的？」看了Fubon Angels「慈妹」的應援影片，不看還好，一看很驚人，居然有人可以威脅到高人氣的林襄。許多人大讚，「慈妹好可愛、好甜」、「身材、臉蛋完勝，極品」、「慈妹是走戀愛感」、「慈妹是天然美，好太多了」、「慈妹現場看本人比照片更漂亮」、「慈妹低調正很久了，今年準備起飛」、「慈妹勝！比較天然的美女」。

▼李多慧、林襄、籃籃合體跳舞。（圖／翻攝自李多慧IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自李多慧IG）

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