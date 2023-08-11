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社會 社會焦點 保障人權

46人酒駕累犯！　他被抓4次罰不怕

▲▼十年內酒駕第三次以上。（圖／新北市政府提供）

▲10年內酒駕第三次(以上)照片公布。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／新北報導

新北市10日公告最新酒駕累犯名單計有46人，其中五股區梁民鋒已公告第4次，其中2次為拒測累犯，2次為酒駕累犯，被禁止考領駕照累計16年，梁某未結違規案件中，因拒測第3次遭處罰鍰金額54萬元為最高。

酒駕新法於去年3月31日上路，針對屢次酒(毒)駕或拒測違規再犯者，自108年7月1日起算，於10年內第2次累犯，得公布酒(毒)駕累犯的姓名、照片及違規事實。

裁決處指出，本次酒駕累犯公告46人，酒駕累犯2次共20人，累犯3次共22人，拒測累犯共4人；其中36件已結案，2件到案辦理分期，其餘8件未結案者均全數移送強制執行，移送強制執行金額計151萬5000元；另新北市目前已累計公告達453人，其中324件已結案，26件到案辦理分期，其餘103件未結案者均全數移送強制執行，移送強制執行金額達1,694萬5000元。

本次公告名單中，梁民鋒已公告第4次，其中2次為拒測累犯，2次為酒駕累犯，被禁止考領駕照累計16年，梁某未結違規案件中，因拒測第3次遭處罰鍰金額54萬元為最高，其遭移送強制執行金額累計達152萬元。

裁決處處長李忠台表示，現行法規只要有酒駕違規行為，就須吊扣該違規車輛牌照2年；因而肇事致人重傷或死亡，得依規定沒入該車輛；另年滿18歲同車者最高處新臺幣1萬5,000元罰鍰。一時酒駕，一世代價，民眾勿抱持僥倖心態酒後開車，造成終生遺憾。

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