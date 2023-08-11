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外送員剛買11萬新車　騎路上1行為「讓新車秒變中古車」

▲▼外送員騎11萬新機車　哭哭！這原因讓他「新車秒變2年中古車」。（圖／記者張君豪翻攝）

▲外送員騎11萬元新車上路，1行為讓新車秒變2年中古車。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、趙蔡州／台北報導

台北市一名29歲鐘姓外送員日前中午在家喝了威士忌後，同日晚間10點在酒意未消的情況下騎車外出，結果在松山區敦化北路遭警方攔停盤查，經檢驗酒測值達0.16毫克已經超標。鐘男當時騎乘的是要價11萬新機車，如今因為酒駕要吊扣車牌2年，未來拿回車牌，新車也已變成中古車。

▲▼外送員騎11萬新機車　哭哭！這原因讓他「新車秒變2年中古車」。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼外送員騎11萬新機車　哭哭！這原因讓他「新車秒變2年中古車」。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼外送員騎11萬新機車　哭哭！這原因讓他「新車秒變2年中古車」。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鐘男經檢驗後酒測值達0.16毫克。（圖／記者張君豪翻攝）

台北警察局松山分局表示，東社派出所員警日前深夜10點多執行巡邏勤務時，在松山區敦化北路發現雙載的鐘男形跡可疑，當即上前攔停盤查，靠近後發現鐘男身上瀰漫明顯酒氣，鐘男也坦承中午有喝威士忌助眠。

員警對鐘男實施酒精濃度吹氣測試後，發現鐘男酒測值達0.16毫克已經超標，依《道路交通管理處罰條例》第45條1項6款及35條1項規定，舉發鐘男並吊扣機車車牌。

松山分局指出，經查鐘男駕駛的機車才剛買不到1年，要價11萬元新台幣，依修法（112年6月30日以後）新制規定，應併當場執行吊扣車牌2年，且吊扣期間仍應依限繳付車貸及罰鍰，2年後鐘男拿回車牌，機車也已成為中古車。

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