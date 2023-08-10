9年來首增！酒駕死傷1~5月飆4.9%　民團點名台中最嚴重「暴增55%」

▲今年1到5月酒駕肇事死亡不降反升。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

酒駕死傷原逐年下降，不過今年1到5月酒駕死傷人數較去年同期增加198人，成長4.9%，為9年多來酒駕死傷人數首度不減反增，台灣酒駕防制社會關懷協會分析，台中市酒駕死傷高達612人，增55%竄升全國第一，為全台酒駕死傷最嚴重縣市。

台灣酒駕防制社會關懷協會統計，民國103年到111年全國酒駕交通事故之死亡及受傷人數，103年高達1萬8,097人，逐年下降，到110年降為1萬1,202人，111年為1萬0,124人，每年呈現遞減率為2.7%到12.1%之間。

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不過今年1月到5月酒駕死傷人數為4,250人，相較111年同期4,052人，增加198人，增加率4.9%，為9年多來，酒駕死傷人數首度呈現不減反增。

▲111年1-5月與112年1-5月全國各縣市酒後駕車交通事故死傷人數統計。（圖／台灣酒駕防制社會關懷協會）

台灣酒駕防制社會關懷協會分析檢視各縣市112年1到5月酒駕防制成效表現，協會指出，台中市酒駕死傷人數高達612人，居全國酒駕死傷嚴重縣市首位，表現最差。第二名為桃園市，酒駕死傷人數506人。

台灣酒駕防制社會關懷協會表示，台中市曾於108年到110年擺脫全國酒駕死傷前三名，今年卻竄升全國第一名。令人憂心的是，台中市去年1到5月酒駕死傷人數395人，今年暴增217人死傷，足足增加55%，增加率創全國之冠。此外，基隆市今年1~5月死傷人數為49人，與去年同期37人相比，增加12人，增加率為32.4%，為酒駕死傷人數增加率第二名。

另酒駕防制成效積極前兩名縣市則為宜蘭縣酒駕死傷減少28人、21.5%，台南市減少76人、17.7%，且是各縣市酒駕死傷人數減少最多。

▲103年到111年全國道路交通事故與酒後駕車交通事故死傷人數統計。（圖／台灣酒駕防制社會關懷協會）

協會強調，疫情後，國人恢復聚會飲酒，酒駕防制再度挑戰國人，尤其今年夏天較過往幾年炎熱，國人喜好啤酒消暑，酒駕事件恐頻傳；酒駕修法愈修愈嚴，中央與各縣市宣示酒駕零容忍，台中市與基隆市酒駕卻愈趨嚴重，對酒駕防制為極大打擊與挫敗，協會要求兩縣市首長，針對酒駕防制政策立即檢討並提出積極策略，才能保護市民人身安全，對市民有所交代。

為遏止酒駕，6月30日起多項交通新制上路，其中警方查獲酒駕，可當場拆卸汽機車牌照，吊扣該汽機車牌照1至2年，車輛不得上路。

台灣酒駕防制社會關懷協會表示，警方當場直接扣車牌，對酒駕者產生極大嚇阻力。據調查各縣市公布酒駕累犯駕駛資格發現，酒駕累犯同時伴隨無照駕駛佔總數25%，即使無照，酒駕慣犯依舊僥倖上路，酒駕吊銷或吊扣駕照遏止酒駕慣犯成效侷限，如今警方當場可直接扣車牌，使酒駕者即刻無法使用該交通工具，對酒駕者懲罰最立即有效。