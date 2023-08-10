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HI-END音響大展今開幕！發燒友瘋朝聖超跑級千萬音響

▲▼HI-END音響大展今開幕！發燒友瘋朝聖千萬級音響。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ HI-END 音響大展今日開幕。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

亞洲最大、全球第二大的第 33 屆「TAA 國際 HI-END 音響大展」於今日盛大開展，總計高達 500 家知名國際品牌共襄盛舉。展覽集結五花八門的音響珍品，包含要價超過千萬元的頂級音響系統、時下流行的家庭劇院、玩家必備進階配件及適合一般民眾的入門音響套組，滿足全方位的視聽需求。

本屆展覽為歷年來最大規模，吸引大批民眾前往朝聖，開展首日即湧入大批熱愛音響的發燒友逛展，將一路展至 8 月 13 日，有望超過以往表現，再創新高。展出內容及活動更是空前豐富，不少廠商邀請業界名家舉辦講座，侃談音響科技發展趨勢及音響系統選配秘訣。

▲▼HI-END音響大展今開幕！發燒友瘋朝聖千萬級音響。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 據稱今年規模為歷年最大。（圖／記者樓菀玲攝）

台灣音響發展協會理事長張文錦表示，展覽邁入第 33 屆，在協會積極推動之下，每一屆都比前一屆更加盛大，參與廠商及品牌數量也不斷增加，隨疫後消費市場復甦及視聽娛樂設備需求提高，音響產業有望持續成長。針對看展人潮，張文錦則表示，本屆展覽預售票創下近年來最佳表現，開展首日即湧入大量人潮，其中包含不少年輕族群，代表音響產業隨著科技進步日益年輕化，而展期結束更有望創下新高人數表現，也呼籲民眾把握機會前來逛展，一同感受令人震撼的視聽體驗。

▲▼HI-END音響大展今開幕！發燒友瘋朝聖千萬級音響。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 台灣音響發展協會理事長張文錦。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼HI-END音響大展今開幕！發燒友瘋朝聖千萬級音響。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 前內政部長徐國勇蒞臨現場。（圖／記者樓菀玲攝）

本屆展覽精彩亮眼，展出內容包含各大品牌近兩年最新推出的各類商品，瑩聲國際展出英國品牌PMC全新揚聲器「Prodigy 1」及「Prodigy 5」，體積小巧卻能傳遞飽滿動感的聲音；極品音響展出DALI的新款旗艦喇叭「KORE」，具備全面創新的突破性技術，並能輕易融入聆聽空間。

雅士音響則展出KEF今年甫推出的全新升級中型落地式揚聲器「R7 Meta」，呈現出晶瑩剔透的清晰音質，同時帶來精準、動態的低音音效。另外，迎家音響展出日本百年知名品牌LUXMAN系列產品，包含「CL-38uc」真空管前級、「D-10X CD / SACD / MQA」播放機、「M-10X」旗艦立體聲後級，讓民眾一次看個夠。

▲▼HI-END音響大展今開幕！發燒友瘋朝聖千萬級音響。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 現場展示眾多音響產品。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼HI-END音響大展今開幕！發燒友瘋朝聖千萬級音響。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 多款音響配件也同步展出。（圖／記者樓菀玲攝）

除此之外，今日會場更有台灣搶先全球亮相的新品展出，山葉（YAMAHA）在本屆音響展率先推出旗艦平面振膜耳罩式耳機 YH-5000SE，採用 ORTHODYNAMiGm 驅動單體提供真實彈音的旗艦款耳機，搭配更為輕盈的平面振膜，讓使用者聆聽時不再有負擔，搭配同步亮相的耳擴更可以呈現極致聽感。

▲▼HI-END音響大展今開幕！發燒友瘋朝聖千萬級音響。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 山葉展出全球搶先曝光新品。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼HI-END音響大展今開幕！發燒友瘋朝聖千萬級音響。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 現場眾多音響皆是專為追求極致的發燒友打造。（圖／記者樓菀玲攝）

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