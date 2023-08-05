直接興建社宅超過8.4萬戶！內政部：興建、包租代管已破14萬戶

▲政府積極興建社會住宅，盼解決民眾住的需求與焦慮。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

針對外界質蔡總統社宅政策面臨跳票，7年完工僅2萬多戶，內政部嚴正澄清，蔡總統上任後動積極推動三大居住協助政策照顧國民。首先，直接興建社會住宅，截至112年7月底，已超過8萬4千餘戶；第二，社會住宅包租代管，有效契約數5萬6千餘戶，社會住宅合計已超過14萬戶。第三，租金補貼今年截至8月3日總申請戶數已達38萬7千餘戶，新申請戶高達16萬3千餘戶，申請已創歷年最高。

此外，政府積極回應社會期待，打擊短進短出把房價墊高的投機客，逐步讓整體房市溫和修正，恢復正常健康狀態，並透過修正租賃條例，進一步提升租屋市場透明度。

內政部表示，政府自105 年正式啟動8 年20 萬戶社宅政策以來，前4年採「中央補助，地方推動」模式，於109年啟動「中央主導，地方配合」模式，依據行政院106年3月6日核定「社會住宅興辦計畫」，直接興建戶數係以工程完成發包（即決標）視為達成，此標準從未改變。

內政部說，第一階段4萬戶社宅目標已於109年底達成（106年1萬9,631戶、107年2萬5,424戶、108年3萬1,952戶及109年4萬0,708戶）；而110年累計達成5萬4,554戶、111年累計達成7萬1,112戶。截至112年7月底，已完工、新完工、興建中及待開工的社宅合計8萬4,461戶（達成率70.39%）。

另外，國家住都中心在全國一共完成發包91處，高達「3萬5,978戶」社會住宅 ，總發包金額超過1,802億，未來將陸續於114至116年完工，政府刻正按照社會住宅推動的進度，持續穩健成長，全力達成12萬戶直接興建社會住宅的目標。

內政部表示，包租代管社會住宅自106年底開辦，經過中央及地方攜手努力，截至112年7月底，累計媒合7萬5,854戶家戶租屋，有效契約戶數5萬6,246戶，每季媒合相較開辦初期為700戶之情形，已成長為每季7,000戶之媒合量能；投入本項政策之業者家數，亦從開辦第1期計畫之17家成長至第3期計畫之105家，以此量能推動，預計113年達成8萬戶可供入住包租代管房屋的目標。

112至113年度租金補貼推動多項精進措施，包括申請隨到隨辦不受限、舊戶直接帶入審查不用重新申請、申請年齡放寬至18歲、租約無房東身分證號可申請、放寬房屋認定條件、最早溯自申請日起補貼、受監護人可列家庭成員等，以達到「擴大照顧、簡政便民」，照顧更多租屋家庭。

內政部表示，房客申請租金補貼，住宅所有權人可享有公益出租人所得稅等稅捐減免優惠，又為鼓勵更多房東成為公益出租人，消除房東被查稅的疑慮，住宅法第3條、第15條、第16條修正草案，增訂租金補貼不得做為追溯課徵稅捐之依據，並有條件放寬公益出租態樣，一起用好房做好事。截至8月3日止，總申請戶數已達38萬7,693戶，新申請戶16萬3,896戶，又創新高。

內政部指出，對於高房價情形，政府已推動平均地權條例修法等政策打擊炒作，今年第1季預售屋交易量已較110年第4季高點大幅量縮6成，市場炒作投機行為已明顯減少，房市回歸自住需求。此外，從民間與政府的統計顯示，112年第1、2季的預售屋及成屋房價，相較過去2年漲幅情形並已有趨緩，部分縣市也出現溫和修正整理情形；後續藉由相關政策繼續推行，將引導房價朝軟著陸方向整理，逐步減輕國人住屋負擔。

內政部強調，為加強租屋透明化，在112年2月已修正租賃條例，新增包租業轉租案件納入申報實價登錄，並要求包租代管業應於訂約後30日即時提供租屋資訊；透過租賃實價登錄、包租代管及租金補貼，目前政府已掌握40萬筆，約租屋市場四成以上的有效租賃資訊，後續亦將強化租賃資訊整合分析，進一步提升租屋市場透明度。