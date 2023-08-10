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23歲正妹「一次拔57顆牙」！醫見X光照興奮叫實習醫全來：很罕見

女子罹患罕病「牙瘤」並清出57顆牙齒。（圖／翻攝自抖音）

▲女子罹患罕病「牙瘤」並清出57顆牙齒。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

以為缺了1顆牙，實際竟是長了57顆牙。大陸社群最近瘋傳一段「人體活化石」影片，一名23歲正妹分享自己在缺牙處的牙齦裡長了57顆「牙瘤」，以及動手術全拔的特別經驗，各種大小與形狀的牙齒照一曝光，立刻讓網友們驚呼連連。

女子在社群曬片表示，下顎處有顆乳牙脫落後就沒再長出新牙，但由於不影響生活、不張大嘴說話就不會暴露，因此一直沒有做處理，身邊不少親友也沒發現她缺牙。怎知，某天去醫院一看，竟被醫師說「這問題非常嚴重」。

 女子的全牙與局部X光照。（圖／翻攝自抖音）

▲女子的全牙與局部X光照。（圖／翻攝自抖音）

醫師看完普通X光照後，立刻要求做更詳細局部拍攝，還把所有實習醫生都叫來，女子這才驚覺事情真的很不對勁。幸好，她雖被告知罹患「牙瘤」，還需要做全身麻醉的拔牙手術，但疾病與手術風險非常低。醫師在術後還興奮告訴她家人，「你女兒拔了57顆牙」，女子也在片中自嘲：「這難道就是傳說中的人體活化石？」

一名印度男童曾長出有526顆牙齒的牙瘤。（圖／翻攝自推特）

▲一名印度男童曾長出有526顆牙齒的牙瘤。（圖／翻攝自推特）

另據《印度快報》報導，罕見疾病「組合型複合性牙瘤」無法透過簡單的目視診斷，且經掃描確認罹病後，只能透過手術摘除。印度清奈縣一名因牙痛在2019年就診的7歲男童，就被醫師從牙瘤的囊袋中清出526顆不同尺寸，每顆都有牙冠、牙根與牙釉質塗層的牙齒，當時牙齒排列照一出，瞬間轟動全球。

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