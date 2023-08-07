台商父子收171萬就「出賣台灣」竊漢光演習8機密　地檢署起訴了

▲黃姓台商父子為了171萬元，出賣漢光演習8項機密。（示意圖／記者蘇晏男攝）



記者林東良、林彥臣／台南報導

台南地檢署指出，黃姓台商父子於2015年赴福建經商，遭到當地官員以171萬元的代價買通，牽線吸收國軍防空單位上士與中尉排長，竊取8項有關漢光演習軍事機密文件，台南地檢署4日依《國安法》、貪汙等罪嫌提起公訴。

黃姓台商父子於福建經商期間，結識福建省台灣事務辦公室（中共軍事情報機關之一）官員、解放軍中校「鍾東生」（真實姓名不詳）與廣州市台灣事務辦公室官員「張曉楓」（真實姓名不詳），並在2人的利誘之下，吸收現役軍人，竊取國軍機密。

黃姓父子回台後，吸收時任空軍防空第501營營部連葉姓上士、防空第301營第2連蘇姓中尉排長，並安排2名國軍幹部前往外國，與「張曉楓」見面簽立「效忠自願書」。

隨後黃姓父子將葉、蘇2人收集到的8項漢光演習機密文件，親赴大陸交給對方。

台南地檢署調查發現，黃姓台商犯罪所得45萬6千元、台商之子為126萬元，葉姓上士犯罪所得21萬元；蘇姓中尉則為10萬元，2名軍人認罪後，已自動繳回犯罪所得。

全案於4日偵結，依《國家安全法》、《國家機密保護法》、《貪汙治罪條例》，將黃姓父子提起公訴，2名軍人則被依《陸海空軍刑法》、《貪汙治罪條例》起訴，並由台南高分院審理當中。