陳水扁化身「阿扁巴巴大俠」迷因成真　原版台詞超母湯

▲陳水扁化身「阿扁巴巴大俠」。（圖／翻攝陳水扁新勇哥物語）



記者鄒鎮宇／綜合報導

前總統陳水扁時常在臉書專頁「陳水扁新勇哥物語」PO出多張創作合成照，用自己的照片搭配標語及魔幻色彩的背景，風格獨樹一幟，引起不少討論。陳水扁9日上傳最新作品「阿扁巴巴大俠」，讓動畫《南方四賤客》（South Park）的迷因片段成真。

陳水扁9日上傳最新照片，他將自己的臉P在蝙蝠俠的身上，並在圖片左上方寫著「阿扁巴巴大俠」，短短3小時就有近4000人按讚、625人留言及1232次分享。

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▲網友大讚陳水扁玩哽。（圖／翻攝陳水扁新勇哥物語）



網友看完紛紛留言，「官方逼死同人」、「神串留名」、「思維果然與眾不同」、「有生之年能看到這個值得了」、「官方玩哏最為致命」、「這一版是不會外遇的版本嗎」、「我長大以後要像阿扁巴巴大俠一樣厲害」、「請問阿扁巴巴大俠的周邊要去哪裡買？會跟樂高或DC聯名嗎」，連高雄市議員黃捷也留言說「酷到你無法抗拒」。

然而，《南方四賤客》是諷刺喜劇動畫，內容充斥大量的髒話、歧視、色情及黑色幽默等，屬於限制15歲以上觀眾才能觀賞。其中，「阿扁巴巴大俠」來自系列動畫第三季第10集的一個兒童產品。

據了解，該台詞的「阿扁巴巴大俠」原文是「阿拉巴馬大俠」，因阿拉巴馬州（State of Alabama）被美國人認為是較為鄉下的州，女權相對弱勢，因此成為《南方四賤客》諷刺的片段。

以下為「阿扁巴巴大俠」台詞：

小朋友，你們喜歡口袋怪獸嗎

那你一定會喜歡阿扁巴巴大俠

（阿扁巴巴大俠，酷到你無法抗拒）

阿扁巴巴大俠會打保齡球

喝啤酒，還會打官司

（哇～會打保齡耶）

（喔～吃喝玩樂他樣樣行，阿扁巴巴大俠）

如果他老婆問他上哪兒去了

只要按動作鈕

阿扁巴巴大俠就會海扁她一頓

（賤人，你給我管）（哇～）

（專搞外遇、打老婆，阿扁巴巴大俠）

（我長大以後要像阿扁巴巴大俠一樣厲害）

阿扁巴巴大俠

情婦要另外買喔

（我不是叫妳不要給我管嗎？Ｘ人）

也有不會外遇的版本喔