助母洗錢遭爆坐爽牢！高監曝「移囚3人房」：最快10月申請外役監

▲服刑中的陳致中若年底申請轉調外役監，可望提前縮短刑期在明年初提前出獄。（資料照／記者吳世龍攝）

記者劉昌松／台北報導

前總統陳水扁的兒子陳致中，因協助母親吳淑珍洗錢罪，遭判刑1年定讞，5月11日入監服刑，一度遭媒體爆料在坐爽牢享受特權，且計畫提前申請改調較輕鬆的外役監。但事實上，陳致中至今都沒有申請，據了解，陳致中最快可在10月提出申請，12月通過審議後就可調外役監，若順利的話，可換取縮短刑期，提前在2024年初刑滿出獄。

信義區夜店殺警案被告易寶宏，因刑期過半獲轉調外役監，引起外界一片撻伐之際，陳致中也遭爆料，在監獄內獨囚1室，還購買掌上型電視，甚至每天都有放風、還有曬衣時間，坐牢宛若度假。

高雄第二監獄緊急澄清，陳致中剛入監時，評估其身心狀態，認為當時並無適當人選配房雜居，所以短暫配住單人舍房；不過目前已經將他轉到3人舍房，有2名收容人同舍房，至於放風、曬衣、購買掌上型電視等，全都依照規定辦理。正因健康問題保外就醫的陳水扁也稱相關爆料是子虛無有，並表示陳致中跟家人討論後，已決定不到外役監獄，即便要申請轉外役監，也是要依照相關規定，不可能提早申請。

據了解，全國監所的外役監移轉作業定期舉辦，本次7月申請已經結束，通過遴選者可在9月調往外役監，但陳致中的確沒有提出申請，不過下次申請時間是10月，通過者可望在12月就到外役監，屆時除了表現良好可獲得返家探視假之外，在外役監每待一日可縮短（折抵）更多刑期，原本需要坐牢到2023年5月的陳致中，若轉調外役監，可能因此提前刑滿出獄，免除另外申請假釋受保護管束的問題。