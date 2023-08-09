「最美區間車」上路2年！座椅「太胎哥」旅客不敢坐　台鐵：將換新

▲台鐵「最美區間車」之稱的EMU900型電聯車座椅出現一片黃色污漬。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

有「最美區間車」之稱的台鐵EMU900型電聯車陸續上路2年多，座椅出現嚴重褪色，且四處可見座椅上有髒污、黃色污漬，有通勤族感嘆「EMU900型坐椅子都要看很久」。台鐵局表示，旅客不慎打翻食物或飲料，等車輛返回段內清潔時，仍會留下些微痕跡，無法去除則更換全新椅墊，已全面檢查並購座椅布，需更換椅面將儘速更換。

台鐵斥資253億元採購52列車(520輛)EMU900型通勤電聯車，首列2021年4月上路，目前已交490輛(49列)，今年8月全數交車完畢，不過新車陸續上路最長僅2年多，不少通勤族發現，座椅已出現嚴重褪色，且四處可見洗不掉的污漬。

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通勤族李小姐今(9日)搭乘EMU900型區間車，發現不少座椅出現髒污，李小姐指出，EMU900型區間車座椅用那種材質，隨便沾到甚麼，就算擦乾，也會有一塊污漬痕跡，很髒的感覺，看到有髒汙的都不敢坐，基本上每一列車都有「胎哥」(台語，意指髒)座椅。

▲台鐵「最美區間車」EMU900型電聯車座椅墊嚴重褪色，還有大面積髒汙。（圖／讀者提供）

過往也有網友曾在臉書社團「靠北台鐵」貼文，指台鐵區間車座椅用難清理的材質，乘客看了噁心，乘務員跟打掃人員要打掃很久，甚至清理不掉，當初材質的決策有進步空間。

不少網友紛紛留言指：「真的幾乎每列EMU900型都一堆髒掉的椅子」、「900型的要坐椅子都要看很久」、「其實這也考驗著旅客的水準」。

也有網友討論：「為何EMU800型區間車座椅都不會髒」，有網友回「其實都超髒，只是深色看不到沒感覺」。

▲有民眾也曾在臉書社團「靠北台鐵」反映EMU900型區間車座椅髒污。（圖／靠北台鐵）

對此，台鐵局表示，台鐵局新購EMU900型電聯車，車廂內裝採明亮及乘坐更舒適方向設計，座椅墊亦採用淺色絨布配置。營運過程中如遇旅客不慎將攜帶食物漏出或翻倒飲料時，需待列車返段施以深層清潔，如果返段時間間隔較長，深層清潔後仍會留下些微色澤，若有色澤較深無法以一般清潔方式清除時，則會安排於車輛定期檢修時更換全新的椅墊。

台鐵局強調，台鐵局機務處已全面檢查EMU900座椅，並安排需要深層清潔及更換椅面的作業計劃，各段並已自購座椅布，將儘速辦理更換。