兒認想變女生　鐵漢老爸痛哭整晚「你毀了我的人生」！他甩門離家

▲愛里隔空告白爸爸。（圖／翻攝自愛里IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber愛里有著一雙大眼、甜美臉蛋，身材也相當火辣，2017年勇敢選擇到泰國接受變性手術，成為真正的女兒身，6年前向爸爸坦承想變成女生，那天晚上讓爸爸哭到泣不成聲，如今已經在台北安定下來，也有了自己的事業，趁著父親節對爸爸喊話，「六年前我的決定傷害了你，真的很對不起」。

愛里昨（8）日在臉書發文，回憶6年前向爸爸坦承，想要變性成為女生，爸爸心痛地說「傳宗接代是我一輩子的目標！你這樣做會摧毀了我的人生」，從來不露出脆弱一面的爸爸，在那晚哭得泣不成聲，「或許繼承了你的固執與不服輸，那一晚我甩門離開後，我們就不再交流了」。

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昨晚是父親節，愛里想起爸爸，「你最近還好嗎？兒子我多年飄蕩後終於在台北安定下來了，中途發生了好多事，去泰國選美，現在也開了自己的生醫公司」，要是爸爸看到影片，一定會心想「你這愛冒險的個性不知道像誰」。

愛里回想過往感到自責，在臉書隔空對爸爸道歉，「六年前我的決定傷害了你，真的很對不起 ，往後的日子我一定盡力補償 ，父親節快樂。愛你老爸」。

事實上，愛里曾透露，花了30多萬到泰國變性，雖然仍沒有成功說服家人，但後來媽媽和姊姊仍有飛到泰國陪他開刀，爸爸則是私下塞了一筆錢給姊姊轉交、悄悄資助愛里，愛里也表示，「明白他心裡還是很愛你的，因為家人的血緣還是不變。」

雖然父親至今仍非常不認同他的身分，愛里也很久沒有跟爸爸聯絡了，「他到現在還會跟他的親朋好友或同事講說，『我還有一個兒子在美國讀書，沒有要回來了。』」不過他也明白，雖然家人口頭上不支持他變性，但心裡仍會關切、擔心他是否在外會受到欺負。