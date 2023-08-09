絕對是真愛！「阿公」開法拉利載超年輕正妹　兩人結婚了

▲「阿公」開法拉利載著年輕正妹，車牌還是5個8。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸一對情侶近日引發眾多網友討論，因為兩人的年齡差距跌破眾人眼鏡，而且最新消息顯示，兩人已經辦理結婚登記。

這2天大陸網友瘋傳一組照片，一名外表年齡看起來已是「阿公」的男子，開著法拉利超跑，載著一名年輕正妹出遊。乍看以為兩人是祖孫，但後續更多照片顯示，兩人其實是戀人關係，而且最近兩人還去辦理結婚登記，手上各拿一本大陸戶政的「結婚證」來證明兩人的婚姻關係。

▲兩人的戀情引發眾多網友熱議。（翻自微博）

▲正妹與老公開心出示結婚證。（翻自微博）

這組照片隨即引發網友熱烈討論，大多數的網友都不敢相信自己的眼睛，諷刺地認為兩人的結合「絕對是真愛」。另外也有網友評論：「大家各取所需嘛」、「老當益壯」、「尊幼愛老」、「有錢就是好」、「兩人開心就好」

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