爆熱戀馬傑森「林襄禁愛令離隊？」PTT搖頭猜下一步：球團不敢動她

▲馬傑森被爆與林襄談姊弟戀。（圖／翻攝自林襄、馬傑森IG）



記者施怡妏／綜合報導

啦啦隊女神林襄被爆與「樂天桃猿」球員馬傑森熱戀中，經紀人Hugo表示「藝人私下感情世界我們不會去干涉，等她起床後，會給大家一個說法。」不過樂天球團有「禁愛令」，女孩們不能跟球員有過度往來，有網友翻出以往的案例，認為林襄可能會離開，但也有人指出，林襄人氣很旺，球隊可能會選擇交易馬傑森。

有網友在PTT發文，「樂天會怎麼處理？」列出4種可能性，第一是林襄退隊，第二是把馬傑森交易出去，第三是裝死到底，什麼事都沒有發生，第四則是召喚統一獅的林益全出來坦，「有沒有可能1、2同時發生？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們紛紛認為3的可能性最高，「裝死吧，會說還在了解之類的」、「一定是3」、「猜啦啦隊領隊會裝死到底吧」。也有網友點名離開的樂天女孩，「如果球團能放行的話，那李芳應該很冤」、「想看林襄跟李芳待遇會不會不一樣」、「樂天麻煩比照李芳、倪暄辦理，不要雙重標準」、「還有李芳啊，下半冷凍之後thank you」。不過有網友認為，倪暄的狀況不一樣，「倪是劈腿被爆料，狀況不一樣」。

▲網友瘋猜球團下一步。（圖／翻攝自PTT）



但有網友認為，林襄人氣很高，馬傑森可能會被交易到別的球隊，「之前的都是女孩退團，但是我賭樂天不敢砍林襄」、「流量太大不敢砍呀」、「先猜會雙標處理的，林襄粉絲很多，PWC不敢動」、「林襄不能動，那就只能交易馬傑森了」、「萬一交易馬保襄，也算是世界奇觀了」、「難怪會傳出交易」、「所以昨天交易傳言的游擊手是馬傑森吧」、「這回是要保林襄了吧」。

2022年李芳由於生涯規劃將離開樂天女孩，一個多月後，樂天桃猿隊邱丹就宣布兩人交往，並已經求婚成功，獲得外界祝福，今年3月邱丹驚喜宣布李芳懷孕。此外，在樂天桃猿應援4年的艾璐，2021年退出，2022年就和統一獅投手胡智為結婚，如今艾璐追隨丈夫，加入統一獅隊啦啦隊Uni-girls。