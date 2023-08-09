宜蘭秘境三星池登山客失聯16天　官方搜救結束...家屬不放棄

▲廖男與人相約探訪太平山秘境「三星池」卻失聯，警消搜救16日後宣布結束搜救行動。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

宜蘭有2對夫妻7月24日相約攀登太平山秘境「三星池」，預計當天來回，但下山時卻發現少了一名廖姓男子，失聯多日後家屬在臉書上公布廖男照片，並懸賞20萬元盼各界幫忙，宜蘭縣警消搜救2星期仍找不到人，昨(8日)宣布結束16天的搜救行動。

三星池位於太平山森林遊樂園區，海拔約2110公尺，由於登山口不明顯很容易錯過，因此極少有人造訪，池畔原始森林環繞，是太平山的「森林秘境」。2對夫妻共4人7月24日上午8時入山，探訪秘境三星池，並於中午過後折返，不料下午1時許抵達登山口時，卻赫然發現廖男未隨隊一起下山，經聯繫未果後，急忙打電話報案。

▲廖男登太平山失聯，家屬臉書公布照片懸賞20萬元協尋。（圖／翻攝家屬臉書）

8月3日時，廖男女兒在臉書公布父親照片，並懸賞20萬元，盼能請各界幫助，「無論如何都希望能帶他回家！拜託了。」

警消獲報後立即組隊入山漏夜搜救，但隔了16天仍未有結果，於8日宣布結束搜救行動。至於外傳有看到疑似廖男生火取暖的痕跡，消防局無法證實此一消息，認為也有可能是其他登山客所為。而家屬並未放棄，仍盼求助民間搜救團隊協助。