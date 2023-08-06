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社會 社會焦點 保障人權

失聯移工遇攔查落跑狂奔　熱心騎士載警成功抓人

記者白珈陽／台中報導

台中市第三警分局勤工派出所長裘景智，上月底在路上發現一名越南籍移工邊騎車邊用手機，遂上前盤查，未料對方竟棄車逃逸，裘見移工跑得飛快，趕緊向1名路過的男騎士請求幫忙載他，最後順利將該名移工查緝到案。

▲路過的男騎士搭載警方協助抓人。（圖／記者白珈陽翻攝）

第三警分局表示，勤工派出所長裘景智、警員鍾易蓉，上月底晚間7時許巡邏行經台中市南區環中路與樹義六巷口時，發現1名騎乘電動自行車的男子，左手正拿手機通話，有危害交通安全之虞，立即上前示意對方停車受查。

該名移工當下稱自己未帶身分證件，隨後以打電話請朋友傳證件照片為由，趁警方不注意時，拔腿狂奔，雖員警迅速拉住男子衣物，但仍被其掙脫。

此時1名男騎士正巧路過，裘景智立刻請求協助追捕，騎士二話不說，載著他追趕逃犯，最後在附近一處工廠死巷，成功查獲該名移工。而該名熱心騎士，在幫助完警方後自行離去，未留有任何資料，警方感謝騎士協助。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方在一處工廠死巷，成功查獲該名移工。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方查出22歲越南籍陳姓男子為失聯移工，將他帶回所內偵辦後，解送移民署收容等待遣返歸國。警方呼籲，若聘僱未經許可外來人口從事非法工作，依據就業服務法可處15萬至75萬元罰鍰，5年內再次違反更將涉及刑責，不要心存僥倖，若發現外來人口從事不法的情形，均可向警方或移民署專勤隊檢舉。

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