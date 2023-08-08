AMD資深老將跳槽英特爾　專攻AI消費者處理器領域

▲ AMD 老將 Robert Hallock 跳槽加入 Intel。（圖／翻攝自 Robert Hallock LinkedIn）

記者樓菀玲／綜合報導

長期效力於 AMD 的資深老將 Robert Hallock，近日透過 LinkedIn 宣布自己加入了對手陣營 Intel，並成為 Intel 新任的技術行銷資深總監，主攻 AI 消費者處理器領域。

據了解，Hallock 於 2010 年 8 月加入 AMD，直到 2022 年 9 月為止都都在 AMD 服務，從產品行銷經理開始一路攀升，最終成為 AMD 技術行銷總監，未來將要成為 Intel 的一員，專心投入 AI 消費者處理器業務上。

為此 Hallock 透過 LinkedIn 分享了他的新動向，表示自己加入了 Intel，未來將會專注於 AI 消費者處理器，強調自己相當看好 AI 會成為接下來的科技熱門領域，很高興能夠成為 Intel 的一份子。

過去在 AMD 時期 Hallock 一直是技術行銷的重要人物，他曾經在許多社交媒體發表自己的見解與看法，在粉絲之中算是小有名氣的 AMD 員工之一，隨著 Hallock 加入 Intel，而 Intel 接下來將在 9 月中旬發表的新款 Meteor Lake 架構處理器，或許可以期待 Hallock 將要再次重回消費者的眼光。