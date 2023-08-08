柯文哲消費女性不是第一次？　她憶當年「波多野結依悠遊卡」爭議

▲柯文哲因民眾黨姊妹會的「空姐應援團」表演再度引發物化女性爭議。（圖／記者蘇晏男攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲為擺脫「仇女標籤」，民眾黨日前舉行北區姊妹台灣選哲之友會，找來舞者穿著窄版短裙的空姐制服熱舞，引發物化女性爭議。對此，民進黨台北市議員簡舒培7日就在臉書指出，柯文哲物化女性、消費女體不是第一次，2015年柯文哲任台北市長時說要「把男生都騙來搭大眾交通工具」，悠遊卡公司就推出了波多野結衣悠遊卡，也引發爭議。

簡舒培表示，柯文哲為了撕掉仇女標籤，辦了一場姐妹會，卻找來穿情趣空姐服的舞者跳熱舞，甚至柯粉還把鏡頭對準舞者下半身，民眾黨說只是「想捕捉後方小妹妹開花模樣」，這個說法信得的人多少不知道，但柯文哲慣於物化女性、消費女體，早就不是第一次。

簡舒培舉例，2015年，柯文哲上任台北市長第一年，說要「把男生都騙來搭大眾交通工具」，還要求悠遊卡公司一年內將交易金額翻倍的命令，悠遊卡公司推出了波多野結衣悠遊卡，把AV女優的性感照片當成行銷工具，引發輿論撻伐。

簡舒培指出，而身為市長的柯文哲，面對波卡事件的第一反應，卻是搬出悠遊卡使用者女性比例高來質疑「這個有效嗎？」完全沒意識到有什麼不適當的地方；當時柯文哲的護航者說批評者該政策是歧視AV女優，來轉移焦點，直到被罵爆、民調掉了20%，柯文哲才下令波卡停止公開販售，還把責任推給悠遊卡公司，說「半官方半民間的組織才是最大問題」。

因此，簡舒培批評，柯文哲無性別意識，厭女、仇女早已不是新聞，離譜的是，成立民眾黨後，整個政黨全為柯文哲一人服務，不但沒有性別觀，還整個黨幫忙胡扯，毫無性別意識。

簡舒培表示，這次民眾黨以「空姐應援團」為名義，請來不是「空姐」的舞者，穿上緊身性感服裝舞者以「空姐」形象熱舞，就是把空姐職業性化，羞辱了空姐這個職業，把女性當成取悅男人的工具，這和當初推出波卡「為男性乘客服務」的心態如出一轍，更別提這場說要撕掉仇女標籤的活動，眾多合照裡都是男性端坐著，女性卻只能圍繞著男性蹲在地上，無比諷刺。