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情敵談判「弟神隱」！花蓮31歲哥慘淪出氣包　被11人暴打慘死

▲員警趕到現場將被毆重傷的蔡男送醫急救，由於傷重腦死宣告不治。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲員警趕到現場將被毆重傷的蔡男送醫急救，因傷重腦死宣告不治。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮壽豐鄉26歲的蔡姓男子與22歲的高姓男子因爭風吃醋相約談判，高男事先邀約10名友人到場助勢，但蔡男一直未現身，一夥人繼而尋找蔡男胞兄談判，雙方一言不合，高男等人氣憤之下竟聯手將蔡男胞兄毆成重傷，送醫後院方宣布腦死不治。

▲員警趕到現場將被毆重傷的蔡男送醫急救，由於傷重腦死宣告不治。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲警方於案發現場架設封鎖線採証偵辦。

花蓮吉安分局表示，7月22日凌晨1時14分，獲報在壽豐鄉豐裡村有民眾糾紛，26歲的蔡姓男子與22歲的高姓男子因同時追求同位女子爭風吃醋相約談判，高男事先邀約10名友人到場助勢，但高男尋找蔡男未果，繼而尋找蔡男胞兄31歲的蔡姓男子談判，蔡男遲未到場由蔡兄獨自赴會，高男等人氣憤之下於上述時、地聯手以拳腳踹踢毆打蔡兄，造成蔡兄身體多處成傷送醫救治呈現腦死，於7月24日21時56分院方宣告不治。

▲員警趕到現場將被毆重傷的蔡男送醫急救，由於傷重腦死宣告不治。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲警方於颱風天漏夜蒐證調查，並拘提、搜索涉案高男等11名犯嫌全數到案。

本案經吉安警方於颱風天漏夜蒐證調查，報請花蓮地方檢察署檢察官指揮偵辦，陸續通知相關重要關係人到案說明，並拘提、搜索涉案高男等11名犯嫌全數到案並坦承犯行不諱。

▲員警趕到現場將被毆重傷的蔡男送醫急救，由於傷重腦死宣告不治。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

其中主嫌高男、曾男經檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大有逃亡、滅證、串供之虞，向花蓮地院聲請羈押獲准。全案依殺人、妨害秩序等罪偵辦。

吉安分局強調，秉持犯罪零容忍之嚴正執法立場，對無端滋事、逞凶鬥狠分子絕不寬待，為淨化治安、遏止不法，針對涉及聚眾鬥毆、妨害秩序等暴力案件，絕對從嚴偵辦，也呼籲民眾在遇到任何爭執或衝突時，應該保持冷靜和理性，並及時向警方求助，而非自行動武或使用暴力。

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