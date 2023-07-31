懷疑前妻婚內出軌…家暴男汽油彈燒死情敵！檢上訴反輕判18年

▲周姓男子懷疑前妻婚內出軌，丟汽油彈縱火燒死情敵。（圖／資料照，下同）

記者黃資真／台中報導

南投37歲周姓男子懷疑陳姓前妻婚內劈腿，與52歲黃姓代工廠老闆交往，酒後直奔黃男家中丟汽油彈洩憤，導致黃男全身60%燒燙傷，傷重不治，一審遭重判20年。案經上訴，二審法官撤銷改判18年，酒駕部分加重處5月、併科罰金1萬元。

回顧此案，周男與陳姓前妻在2020年離婚後，陳女到緞帶代工廠工作，周因曾對陳女家暴，法院已核發保護令不得接近前妻。

然而周男得知陳女與黃姓老闆交往，懷疑前妻未離婚時就出軌，無視保護令規定，於2021年12月26日下午3時許，持汽油彈酒後騎車前往黃男住宅，雙方爆發衝突，周一氣之下持汽油縱火，導致黃全身60%面積、2到3度的燒燙傷，自己也受輕傷，而黃經送醫插管搶救幾天後仍不治身亡，陳女因趁隙逃離現場未遭到波及。

一審考量周持續否認殺人、放火罪刑，依殺人罪判16年、殺人未遂罪8年，合併量處應執行20年。酒駕部分判刑4月，得易科罰金。

檢方認為刑期過輕上訴二審，法官反而認為，殺人及殺人未遂為一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應合併論為一罪，並以殺人罪論罪，撤銷殺人未遂的刑期。

另外，雖然周於二審時坦承犯行，並提出抄寫經書之證明，但他至今未與死者家屬或陳女達成和解或賠償，還在精神鑑定時表示「我覺得我被關了1年8個月，該還的都已經還了」、「希望回到通姦尚未除罪化的時候，讓前妻及其男友坐牢」，認為前妻沒有受到懲罰不公平，難認已深切反省悔過，依殺人罪處18年；酒駕部分考量已是累犯，加重處5月、併科罰金1萬元。可上訴。