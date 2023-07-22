萬華工人1.7公尺摔落「幾乎腦死」家屬泣訴要真相　建商回應了

▲台北市議員應曉薇陪同陳姓工人的家屬出面，對於勞檢處與建商提出許多質疑。（圖／記者湯興漢攝）

記者林彥臣／綜合報導

台北市萬華區民和街一處工地12日發生工安意外，一名31歲陳姓工人從高處摔落，送醫急救後依舊不樂觀，情況接近腦死。台北市議員應曉薇21日陪同陳姓工人家屬，前往工地現場，控訴建商態度冷漠，要求還原事件真相、還給他們一個公道。

陳姓工人當天在執行鷹架拆除作業時，從大約1.7公尺高的踏板上摔落。家屬方面則是質疑，如果只有1.7公尺高，怎麼會摔得這麼嚴重，地面上也沒有出現大量血跡。

應曉薇也質疑，事發之後應該保持現場完整，但是警方卻沒有通報勞檢處，建商也將責任推給鷹架公司，只提供家屬2萬元慰問金。

萬華分局對於應曉薇的質疑回應表示，工人家屬已於12日到東園派出所報案，也已經依規定受理，並開據受理證明單給家屬，於20日通知家屬完成提告程序，後續將依法通知相關當事人到案。

勞檢處也指出，12日當天就前往現場檢查，發現鷹架不符規定，未依照順序拆除，先將防護設施拆掉，再加上當天大雨，研判是鷹架濕滑又沒有防護措施，才造成摔落事件，當場就要求立即停工，後續必須提出改善計畫，審查通過才能復工。

根據《自由時報》報導，建商回應表示，事發之後，工地方面已打119報案，並陪同到台大醫院急診，隨後工人妻子到醫院探視都由團隊接送，並協助辦理相關手續及繳費，19日前往議會接受應曉薇議員問詢，結束後，突然接到通知原訂下午3點要去拜訪傷者父親的約會被取消。

建商說，因為家屬拒絕碰面協商，所以請議員服務處代為安排協調，21日議員及家屬帶著媒體突然到工地，著實令公司意外，公司已經申請公家機構安排家屬協商。