近10女正式控告NONO！疑涉4種性犯罪行為　50公尺他走了129秒

記者劉昌松、黃資真／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）被網紅「小紅老師」指控性騷、性侵，受害者多達30人，並且已經上法院提告，全案進入司法調查，並在2日下午經檢察官訊後諭知50萬元交保。據悉，該案目前已有近10名被害人正式提告，被指控罪名除性騷擾外，也涉有性侵或性侵未遂和強制猥褻等犯罪態樣。

▲NONO遭控性侵、猥褻到地檢署偵訊，訊後50萬元交保。（圖／記者黃彥傑攝）



小紅老師今年6月中公開30人受害名單，指控NONO涉嫌猥褻、性侵並提告，全案進入司法程序後，經檢警訪查蒐證，目前已有近10名被害人對NONO提告，今天上午北市婦幼隊搜索NONO內湖住家，查扣其手機等相關3C產品，以進一步釐先前的通訊紀錄以及可能與被控犯行的相關資訊，隨後於下午將NONO移送北檢由檢查官複訊。

NONO經過1小時偵訊後，檢方依妨害性自主罪名諭知50萬元交保，據指出，性騷擾並不包含在該罪名內，因此NONO除了性騷擾外，至少可能涉及3種性犯罪態樣，包括性侵未遂、性侵，以及強制猥褻等。

今NONO身穿白色上衣、戴著口罩現身，一路低頭走進北檢，全程眉頭深鎖、不發一語，面對媒體大陣仗拍攝、詢問是否要向被害女子道歉等語，NONO均未做回應；現場場面一度混亂，過程中還有一名男子大聲對著NONO怒罵「人渣」。

NONO獲檢方諭知50萬交保步出北檢時，維持一貫作風，面對媒體時不發一語，不過由於大批媒體守候，警方盤確保現場安全，出動2人扶著NONO，另1人在前面開路，短短50公尺距離，正常步行速度只要30多秒即可走到，但NONO走了約129秒才成功上車，最後搭上黑色休旅車離開北檢。