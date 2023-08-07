她查Netflix抓包「男友狂說謊」心寒想分手　貼文兩派戰翻

▲她查Netflix抓包男友說謊，貼文掀兩派戰翻。（圖／載自pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友埋怨，他的男友近期一直說工作很忙，連訊息都很少或很慢才回覆，不料幾天前她卻透過Netflix的功能，發現男友嘴上說很忙，但其實一直在追劇，讓她非常心寒，「這麼忙還可以追劇，然後沒空回女友訊息，究竟工作累還是追劇累，我覺得我的體諒都是屁」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，男友近期一直埋怨工作很忙、要一直加班，所以看見男友很少回覆訊息，她都能體諒，直到最近幾天男友聊天時說，有一部新劇想跟她約會時一起追，她因為好奇，想知道他看到哪裡，於是透過Netflix「觀影動態」查看男友的觀看進度，結果讓她很心寒。

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原PO表示，男友7月31號跟她說可以一起追一部新劇，那部劇她連1集都沒看過，不料男友在接下來幾天內，說工作很忙一直加班的那段期間內，看了至少13集，讓她憤怒說，「這就是跟我說的很忙嗎，（4日）一封訊息都沒有，然後已經追了5集劇？」

除此之外，她還發現有一天情況更誇張，男友在一天內追了13集動畫，然後當天深夜11點才回她訊息，說工作太累睡著了，「究竟是工作累，還是追劇累，我覺得我的體諒都是屁，現在在思考晚上還要去找他嗎，還是直接分手算了？」

原PO事後補充說，她從來都不會干涉男友休息時間，不論追劇或打遊戲她都沒意見，很久才回訊息她也不曾抱怨過，然而「我們明明不是遠距離，卻1個月才見面1次，且幾乎都是我開車去他家找他，結果真相是如此」、「如果他不認為情侶需要花一定時間彼此陪伴，那我覺得我們不適合，僅此而已」。

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友論戰，有人支持男方，「給他一點空間好嗎，有時候說很忙，其實只是想享受一個人的時光」、「好可憐，看個劇還要被情勒，不就是自己一個人比跟你一起舒服，又不想傷感情，才跟你說很累嗎」、「這樣就要分手，難怪會偷偷看劇，壓力還真大，有時候一個人的空間也很重要」。

有人支持女方，「不是遠距離還一個月只見一次，基本的陪伴都做不到，留著幹嘛」、「兩人很久沒見面，又沒有電話視訊，還騙說很忙，結果其實在看劇，只看這些資訊，怎麼看都是男方問題吧」、「可以問他為什麼要騙你，幹嘛要說謊，誠實到底是多難」、「我覺得男方不行唉，至少講一下吧」、「感情做到欺騙成這樣真的可以分了」。